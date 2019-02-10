Головин получил травму в матче за «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает «Советский спорт».

Россиянина из-за травмы заменили на 68-й минуте встречи. Вместо него на поле появился португальский полузащитник Адриен Силва.

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Отмечается, что в ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, где определят степень серьезности его травмы.

22-летний Головин стал игроком «Монако» прошлым летом, перейдя во французский клуб из ЦСКА. Сумма его трансфера составила € 30 млн.

В нынешнем сезоне он сыграл в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил один гол, а также отметился одной результативной передачей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футбольный эксперт Паскаль Дюпра заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся на уровень, который он показывал на чемпионате мира 2018 года в России.