Черчесов вызвал для Моуринью врача сборной России по футболу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/11795221/upload-SIZ_1886-pic905-895x505-92408.jpg">

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, присутствующий на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и петербургским СКА (2:0), рассказал о состоянии бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после падения, передает ТАСС.

Российский специалист отметил, что на данный момент португалец чувствует себя нормально.

Реклама

«С Жозе все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал главному врачу сборной России по футболу Эдуарду Безуглову, он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально», — поделился информацией Черчесов.

Моуринью провел стартовое вбрасывание матча, однако упал сразу после того, как ему для рукопожатия протянул руку капитан СКА Павел Дацюк.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг намерен пригласить португальского специалиста на ближайший матч сборной России.