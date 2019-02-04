Федерация хоккея России пригласит Моуринью на матч сборной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12145177/upload-RIAN_613161.HR-pic905-895x505-70381.jpg">

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг намерен пригласить бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на ближайший матч сборной России, сообщает «РИА Новости».

7 февраля команде предстоит встреча с Финляндией в рамках Евротура в Ярославле.

Реклама

«Обязательно пригласим его, если он останется в России надолго. Любой матч, который он посетит, вызовет интерес. Моуринью для КХЛ и в целом для нашего хоккея почетный гость, и я рад его присутствию. Чем больше таких тренеров к нам будет приезжать и смотреть хоккей, тем больше это поможет его популяризации по всему миру. Будет интересно обменяться с ним опытом, и это будет огромный плюс для хоккея», — заявил Ротенберг.

Португальский специалист провел стартовое вбрасывание на игре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и омским «Авангардом».

Ранее Моуринью упал на лед перед матчем КХЛ «Авангард» — СКА.