Карпин назвал профессию своей мечты

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о профессии своей мечты, передает «Советский спорт».

«Работа на «Матч ТВ» — это близко к профессии моей мечты. Так и есть, сто процентов! Новости, тренды, матчи, события, политика, аналитика — мне очень нравилось погружаться в футбол во всем его многообразии с головой. Мало того что тебе это по жизни интересно, так еще и должностные инструкции обязывают», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Карпин также высказался о тренерском ремесле.

«Прекрасная профессия! Лучшая в мире. Есть в ней и свои ужасы, конечно, но без них скучно. Не для моего характера. В тренерской профессии — дозировка самое оно. То, что нужно человеку. А мне есть с чем сравнивать», — добавил он.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как убедил Еременко и Попова перейти в «Ростов».