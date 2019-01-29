Итальянский тренер ударил коллегу головой в лицо

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Главный тренер итальянского клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин стал участником неприятного инцидента, случившегося в матче Серии С, сообщает «Советский спорт».

В концовке матча третьей по силе лиги Италии против «Алессандрии» итальянец вступил в перепалку с тренерским штабом соперников. В ходе начавшейся потасовки Фаварин подошел к ассистенту главного тренера команды-противника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо. Пострадавший упал на поле и продолжительное время не мог подняться.

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Джанкарло был отстранен от исполнения своих обязанностей до 30 июня 2019 года. Отмечается, что незадолго до инцидента специалист призвал одного из своих футболистов сломать ноги сопернику.

Ранее сообщалось, что футболист «Сибири» напал на арбитра.