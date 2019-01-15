Тренер «Милана» оценил игру Роналду

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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

16 января «Милан» и «Ювентус» сразятся за Суперкубок Италии.

«За последние шесть-семь лет Роналду стал невероятным игроком. Когда я играл против него, он устраивал шоу. Теперь он этого не делает. Он делает все, чтобы быть эффективным и навредить сопернику. Он становится лучше с возрастом», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

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Роналду перешел в итальянский клуб из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не верят обвинениям в изнасиловании в адрес Роналду.