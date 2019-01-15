Трамп поделился эмоциями от обеда фастфудом с футболистами

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Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи с футболистами в «Клемсон Тайгерс» Белом доме, передает «Советский спорт».

Глава государства в качестве угощений предоставил спортсменам еду из фастфуда. Он похвалил приглашенных в Белый дом футболистов за хороший аппетит.

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«Из-за шатдауна я угощал их огромным количеством фастфуда, я лично его оплатил, больше тысячи гамбургеров и всякое другое. Они съели все за один час. Отличные парни и хорошие едоки!» — написал президент США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что известный английский футболист ответил Трампу на русском языке.