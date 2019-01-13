Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ за 22 года

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) победил «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для «Тампы» эта победа стала третьей подряд, сообщает «Советский спорт».

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка. Форвард «Тампы» первым в сезоне НХЛ добрался до отметки 75 очков, для этого ему потребовалось 45 матчей регулярного чемпионата.

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В XXI веке быстрее до этой отметки не добирался ни один игрок. Это лучшее достижение со времен Марио Лемье из «Питтсбург Пингвинз», который смог в сезоне-1996/97 набрать 75 очков в 42 матчах. Канадец тогда набрал 122 (50+72) очка в 76 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:2.