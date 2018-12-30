Быков поделился мнением о форварде Овечкине

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный чемпион мира в качестве главного тренера Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, передает «Советский спорт».

В прошлом сезоне в составе «Вашингтона» Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

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«Овечкин скоро обгонит Сергея Федорова и станет лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ. Дух захватывает от перспективы такого рекорда! Год 2018 для Овечкина получился изумительным. Но желаю, чтобы он стал заделом для 2019-го, в котором все будет еще круче. Александр — величайший хоккеист, который прославляет российский хоккей, и я тут не боюсь высокопарных слов. Потому что они — по делу.

Вы знаете, Овечкин по физическим данным — бык. Такой комплимент от Быкова. Потому что у Саши хорошие гены: мама — дважды олимпийская чемпионка, папа занимался футболом, крупный мужчина. Капитан «Вашингтона» — не просто одаренный человек, но и правильно использует свой дар. Есть поговорка во Франции: мол, когда твой талант не подкрепляется трудом, то семена успеха ложатся не в грядку, а сдуваются ветром. Так вот, у Овечкина на ветер не улетает ничего», — цитирует Быкова официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Каролину».