Завершилась третья партия матча за шахматную корону
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В Лондоне закончилась третья партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиана Каруаной, сообщает «Советский спорт».
Матч завершился вничью. На 49-м ходу гроссмейстеры договорились о мировой. Каруана играл белыми. Две предыдущие партии завершились вничью. Теперь счет противостояния 1,5:1,5.
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Следующая партия состоится 13 ноября, в 18.00 по московскому времени. Карлсен начнет ее белыми фигурами.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию третьей партии матча.