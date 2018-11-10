Отец игрока «Спартака» установил памятник сыну

В Бразилии открыли памятник нападающему московского «Спартака» Педро Роше, сообщает «Советский спорт».

Как говорится в материале Correio do Povo, статую игрока красно-белых установил его отец. Отмечается, что он полностью профинансировал изготовление и установку памятника, который представляет собой Рошу во время празднования гола в финале Кубка Бразилии 2016 года в составе «Гремио».

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Памятник расположен напротив дома 21 на Гете-авеню.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб «Крузейро» предлагал «Спартаку» за Рошу €10 млн.