Глава UFC: Нурмагомедов и Мейвезер должны биться по правилам ММА

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможный бой между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, передает TMZ.

Президент подчеркнул, что поединок может состояться, но только по правила смешанных боевых искусств (ММА).

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«Если Мейвезер хочет драться, пусть приходит и дерется. Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили, этого достаточно», — заявил Уайт.

Против американца уже выходил ирландский боец UFC Конор Макгрегор, согласившись выступать по правилам бокса. Тогда победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал Мейвезер.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к подписчикам в твиттере с заявлением.