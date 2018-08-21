Футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на матч ЛЕ с «Рейнджерс»
Руководство, тренерский штаб и футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», сообщает ТАСС.
«Все футболисты, члены тренерского штаба, а также руководители команды «Уфа» получили британские визы. Завтра примерно в 12 часов по московскому времени команда вылетает в Глазго», — сказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
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«Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.
Ранее сообщалось, что матч «Рейнджерс» — «Уфа» обслужит польская бригада арбитров.