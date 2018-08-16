«Барселона» может подписать саботажника сборной Франции
«Барселона» уверена в подписании полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых считает, что если не летом, то зимой «ПСЖ» согласится продать Рабьо, поскольку через год у него заканчивается контракт, который хавбек продлевать не хочет.
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В каталонском клубе считают, что точно подпишут 23-летнего француза.
Перед началом чемпионата мира — 2018 Рабьо попал в резервный список сборной Франции, однако отказался приезжать на сборы из-за того, что главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам не включил его в основную заявку.
Ранее сообщалось, что «Милан» может перехватить у «Барселоны» Рабьо.