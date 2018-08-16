Кафельников нашел способ привести «Спартак» к победе в Европе

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Известный теннисист и футбольный болельщик Евгений Кафельников выразил мнение, что московский «Спартак» в ближайшее время сможет завоевать еврокубковый трофей, передает «Советский спорт».

Экс-первая ракетка мира в своем твиттере написал, что для этого красно-белым нужно избавиться от защитника Дмитрия Комбарова и хавбека Дениса Глушакова.

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«Скоро великий «Спартак» будем встречать в аэропорту после победы в еврокубке! Если только Комбарова с Глушаковым на пенсию отправим в ближайшее время», — гласит сообщение.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Массимо Карреры уступили греческому ПАОКу и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» поставило задачу команде в Лиге Европы.