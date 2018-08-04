Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом

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Россиянин Климент Колесников завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине, установив мировой рекорд, сообщает ТАСС.

Колесников проплыл дистанцию за 24,00 секунды. Второе место занял румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), бронза у ирландца Райана Шейна (24,64). Еще один россиянин Владимир Морозов финишировал четвертым (24,69).

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Для российских пловцов эта медаль стала пятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта (две золотые, одна серебряная, две бронзовые).

Всего на объединенных соревнованиях россияне завоевали 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Ранее российские гимнастки завоевали золото ЧЕ в командных соревнованиях.