Определилась дата первого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
Московский «Спартак» сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19 8 августа, сообщает Sport24.
Игра состоится в гостях.
Соперник московского клуба пока не определился. Им станет победитель пары ПАОК — «Базель».
Реклама
Греческий и швейцарский клубы поставят точку в своем противостоянии 1 августа. В первом матче второго квалификационного раунда победу одержал ПАОК со счетом 2:1.
Ответный матч третьего квалификационного раунда пройдет 14 августа в Москве.
Ранее сообщалось, что Глушаков останется капитаном «Спартака» в следующем сезоне.