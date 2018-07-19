Подозреваемые в убийстве фигуриста Тена попали на камеры видеонаблюдения

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попали на камеры видеонаблюдения, сообщает «Советский спорт».

Видеозапись опубликована в твиттере телеканала «НТВ». На ней видно двух молодых людей, которые, вероятно, пытались быстро скрыться с места преступления.

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Тен погиб в результате ножевого ранения в возрасте 25 лет.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи Тен убит в Казахстане.