Подозреваемые в убийстве фигуриста Тена попали на камеры видеонаблюдения
Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попали на камеры видеонаблюдения, сообщает «Советский спорт».
Видеозапись опубликована в твиттере телеканала «НТВ». На ней видно двух молодых людей, которые, вероятно, пытались быстро скрыться с места преступления.
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Тен погиб в результате ножевого ранения в возрасте 25 лет.
Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи Тен убит в Казахстане.
Подозреваемые в убийстве фигуриста Дениса Тена попали на видео pic.twitter.com/u0v34u91nk— НТВ (@ntvru) 19 июля 2018 г.