Ударивший журналиста футбольный тренер уверен в своей правоте
Бывший футболист сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с корреспондентом «Спорт-Экспресса» Игорем Рабинером.
«Не боюсь ли обращения Рабинера в суд? Подавать заявление — право любого гражданина. Пожалуйста, он может этим правом воспользоваться. Без проблем. Правда на моей стороне. Я уверен в том, что я прав», — рассказал Кирьяков.
Ранее сообщалось, что Кирьяков подрался с Рабинером перед эфиром на ТВ. Журналист получил синяк над правым глазом и теперь раздумывает над целесообразностью подачи искового заявления в суд. Предметом спора стала статья обозревателя годичной давности.