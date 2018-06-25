На матче между Россией и Уругваем заметили двойника Ким Чен Ына

На матче между Россией и Уругваем, который состоялся 25 июня на стадионе «Самара Арена», присутствовал двойник северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Мужчина, который внешне сильно напоминает лидера КНДР, активно фотографировался с болельщиками. Откуда прибыл двойник Ким Чен Ына, пока не сообщается.

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В соцсетях пошутили, что присутствие «высшего руководителя КНДР» все равно не помогло сборной России обыграть Уругвай.

Сборная Уругвая обыграла российскую сборную со счетом 3:0. Таким образом, российская команда выйдет в плей-офф со второго места в группе.

«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж спортивного события.