Кузнецов стал шестым в истории «Вашингтона» по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою 19-ю в карьере шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и вышел на шестое место в истории клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ коллектив россиянина в гостях обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона».

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В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов провел в составе «Кэпиталз» 79 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 56 результативных передач.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Кузнецов вошли в тройку звезд матча против «Тампы».