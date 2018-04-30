Родченков: я не отказываюсь от предоставленной WADA и МОК информации
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что все данные о допинге в российском спорте являются подлинными. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Благодарю мою команду юристов, которые борются за меня. Я здоров и чувствую себя защищенным. Я продолжу сотрудничать с представителями антидопинговых служб», — приводит слова Родченкова в своем твиттере журналист Хайо Зеппельт.
Также химик добавил, что все данные, которые он предоставлял МОК и WADA, были правдивыми.
«Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Я продолжу борьбу за чистых атлетов и реформы, даже несмотря на то, что международные агентства постоянно пытаются найти способ замять дело России», — заявил Родченков.
Ранее сообщалось, что Родченков подал иск против бизнесмена Михаила Прохорова.
(2/2) ...including a statement from Rodchenkov himself. Still living in hiding in the US. pic.twitter.com/cRYIYU4Hr5— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 30 апреля 2018 г.