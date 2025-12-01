Суперпас и новый рекорд: Овечкин сократил отставание от Гретцки

Александр Овечкин помог «Вашингтону» победить «Айлендерс» со счетом 4:1. Он отметился голом и результативной передачей. Теперь на его счету 909 шайб в регулярном чемпионате. Ови сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

В нынешнем сезоне «столичные» проиграли лишь один матч, когда забивал Овечкин: 16 ноября по буллитам они дома уступили «Нью-Джерси» (2:3). Это досадное исключение пока остается единственным: минувшей ночью «Кэпс» одержали уверенную победу, а Овечкин отметился 909-м голом в регулярных чемпионатах.

Точного броска от него ждали еще на восьмой минуте, когда он получил передачу в своем офисе и сделал замах. Но вместо того, чтобы отправить шайбу в направлении ворот, он с кистей бросил к ближней штанге, где подсуетился Том Уилсон и открыл счет. У гостей в этот момент было на игрока больше.

Овечкин забил, «Вашингтон» победил «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным оказался сильнее «Нью-Йорк... 01 декабря 12:33

Уилсон же оформил дубль в середине второго периода. В заключительной 20-минутке хозяева реализовали большинство усилиями Бо Хорвата и ненадолго подарили своим болельщикам надежду на камбэк. Но пять минут спустя от нее не оставил и следа Алексей Протас. Ну а точку в игре поставил Овечкин — броском в пустые ворота.

В адрес Ови давно звучит критика из-за того, что он часто поражает рамку, когда в ней нет голкипера. Но здесь возникает резонный вопрос: что же, ему не нужно этого делать только из-за того, что кому-то не нравится? Гол есть. Результат есть. Проблемы? А красоты за 20-летнюю карьеру в НХЛ Александр сделал немало — наверняка сделает и еще.

Прямая речь

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил связку, работа которой привела к первому голу.

«В большинстве Уилли и Ови действовали эффективно. Для победы в выездном матче, когда команда находится не в оптимальном состоянии, необходимо, чтобы сработал ряд факторов, в том числе игра спецбригад и надежная игра вратаря. Мы смогли это сделать. «Айлендерс» сдерживали нас в начале встречи, но мы забили в большинстве и вышли вперед», — приводит слова специалиста пресс-служба «Вашингтона».

Русская машина на ходу: Овечкин в 40 лет продолжает бить рекорды НХЛ В напряженном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшем минувшей ночью... 27 ноября 13:06

Автор дубля Уилсон отдельно выделил голкипера Логана Томпсона, который отразил 30 бросков.

«Ребята проделали огромную работу. Не могу сказать, что это были наши лучшие 60 минут, но мы сделали достаточно, чтобы победить. Томпсон сделал несколько важных спасений в первом периоде, и это было очень важно. Это не сюрприз: он играет очень хорошо и дает нам возможности выигрывать.

Каждая игра важна, особенно в рамках дивизона. Стараешься создавать моменты, делать все возможное, чтобы победить», — заявил хоккеист.

Рекорды Овечкина

Шайба Александра в ворота «Айлендерс» стала для него 909-й в регулярных чемпионатах. Общее число его голов с учетом плей-офф достигло 986, по этому показателю он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 30 шайб. В прошедшей игре россиянин продлил результативную серию до четырех игр.

Еще один рекорд россиянин улучшил: он забросил 68-ю шайбу в пустые ворота, что является лучшим достижением среди всех игроков в истории НХЛ. Теперь он на 13 шайб опережает все того же Гретцки.

Великая Восьмерка набрал 608-е очко в большинстве за карьеру. Ему осталось два балла, чтобы догнать Яромира Ягра и войти в топ-10 лучших бомбардиров лиги при численном преимуществе. Зато Ови обошел легендарного чеха по выездным голам в ворота «Айлендерс»: Александр огорчил «островитян» на их льду в 29-й раз. Всего же он забивал им 46 раз. Столько же от него страдали «Рейнджерс», а чаще от Овечкина доставалось лишь «Тампе» (51), «Филадельфии» (52), «Каролине» (53) и «Виннипегу»/«Атланте» (58).

Хет-трик, драка и покорение рекорда Гретцки: феерический матч Овечкина с «Монреалем» Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в четвертой игре подряд, на этот... 21 ноября 15:15

В выездных матчах российский форвард набрал 873 очка. По этому показателю он вышел на пятое место в истории. Сумеет ли он подняться хотя бы на четвертую строчку, вопрос, поскольку от занимающего ее Стива Айзермана Александра Великого отделяет 63 балла. В тройке находятся Ягр (944), Марк Мессье (1017) и Гретцки (1295).

Статистики НХЛ ведут учет всем достижениям хоккеистов, даже тем, о которых иной раз и не задумаешься. Одно из них повторил капитан «Вашингтона». Он стал третьим игроком в истории лиги, кто в возрасте 40 лет смог забросить 10 шайб за один календарный месяц. Прежде это удавалось Джонни Бусику в 1976 году и Горди Хоу, в феврале 1969 года забившему 11 голов.

Что касается текущего сезона, Овечкин вышел на второе место в списке лучших российских снайперов регулярки. На данный момент на его счету 12 голов, он на пять шайб отстает от лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова и на одну опережает форварда «Тампы» Никиту Кучерова. А среди россиян-бомбардиров Ови идет на четвертом месте с 25-ю баллами (12+13). Впереди — Артемий Панарин (8+18), Капризов (17+14) и Кучеров (11+21).