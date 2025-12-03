Овечкин жжет: 27 очков в 27 матчах сезона в НХЛ

В напряженном поединке, прошедшем минувшей ночью на «Криптоком Арене» в Лос-Анджелесе, «Вашингтон Кэпиталз» одержали уверенную победу над местными «Кингз» со счетом 3:1, продлив свою победную серию до пяти матчей подряд. Российский нападающий Александр Овечкин продлил результативную серию, набрав в свой актив два балла. Этот успех позволил «Кэпиталз» сравняться с «Каролиной» и выйти на первое место в Столичном дивизионе.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

Очередная игра выездной серии для «столичных» ожидалась непростой, несмотря на небольшой спад в результатах команды с тихоокеанского побережья США. Калифорнийцы перед игрой с «Вашингтоном» потерпели четыре поражения в шести матчах, в то время как подопечные Спенсера Карбери набрали отличный ход и добились семи побед в восьми предыдущих поединках.

Первый период прошел при равной борьбе — открыть счет в матче гостевой команде помогла реализация большинства: Том Уилсон открыл счет, забросив 16-ю шайбу в сезоне, замкнув передачу Райана Леонарда. Предголевая передача досталась Александру Овечкину (его 14-я ассистентское очко в сезоне). «Кингз» отыгрались в контратаке уже во втором периоде – Анже Копитар идеально выдал пас на Адриена Кемпе, который забросил свою девятую шайбу в текущем регулярном сезоне.

Левандовски ужасно исполнил пенальти, но «Барселона» все равно разорвала «Атлетико» «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании... 03 декабря 14:29

На второй перерыв команды ушли после небольшой потасовки, перед которой Овечкин заработал малый штраф за толчок Брэндона Дуэйма на борт. Начало третьей двадцатиминутки и стало переломным моментом всей игры — после блокировки броска Конором Макмайклом в концовке большинства «Кингз» Овечкин, только что отбывший двухминутное наказание, перехватил шайбу на выходе из штрафного бокса. Россиянин выкатил шайбу Макмайклу, тот отдал пас на Энтони Бовиллье, который в касание переправил шайбу в ворота – 2:1!

Окончательный счет в матче установил белорусский нападающий Алексей Протас, поразивший пустые ворота «Кингз» менее чем за две минуты до финальной сирены. 3:1 — «Кэпс» побеждают в восьмом матче из девяти!

Александр Овечкин по итогам поединка был признан второй звездой матча. На его счету две голевые передачи за 16 минут 46 секунд, проведенных на площадке.

Сразу после окончания матча на льду состоялось рукопожатие всех игроков «Вашингтона» с капитаном «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром, проводящим заключительный сезон в карьере. Инициатором акции стал Александр Овечкин, попросивший партнеров по команде не спешить с уходом в раздевалку и отдать дань уважения словенскому нападающему, который дважды вместе с «Кингз» побеждал в финале Кубка Стэнли (2012, 2014).

Рекорды Овечкина

Две голевые передачи в прошедшей игре позволили 40-летнему нападающему «Кэпс» выйти на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостевых встречах. После матча с «Лос-Анджелесом» в активе Овечкина 874 очка в гостях, что позволило ему опередить в борьбе за пятую позицию Рона Фрэнсиса. Лидером по этому показателю является Стив Айзерман — на его счету 936 очков.

«Жалеете, что нет винтовки?» Большунова осудили за нападение на соперника на трассе Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступил с заявлением... 02 декабря 15:21

Достижения капитана «Вашингтона» не оставляют равнодушными никого, даже прославленных атлетов, не имеющих ничего общего с хоккеем. Так, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил, что Овечкин помогает всем жителям России испытывать чувство гордости.

«В любые годы круто быть рекордсменом, тем более на территории, которая тебя ничем не подпитывает, кроме как жительским интересом. Он дает не только любителям хоккея, а всем русским людям возможность гордиться его достижениями», — сказал Карелин.

После этой игры турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место, набрав 34 очка. «Лос-Анджелес» идет на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 31 балл. Для «Кингз» поражение стало четвертым подряд на домашнем льду и пятым в семи последних встречах.

Продолжить победную серию «столичные» могут уже в самое ближайшее время — в следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится в ночь на 4 декабря в Сан-Хосе на «Эс-Эй-Пи Арене», стартовое вбрасывание состоится в 6:00 по московскому времени.