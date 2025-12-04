Овечкин сокрушил российского вратаря и покорил два легендарных рекорда НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль, забив двум разным вратарям за один матч, и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать разгромную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 7:1. Российский нападающий сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ до 28 заброшенных шайб. Теперь на его счету 988 голов, а у Гретцки — 1016. Кроме того, Овечкин повторил великие рекорды Яромира Ягра и Фила Эспозито.

Овечкин забил двум вратарям за матч

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал потрясающую форму в 40 лет и уже в шестом матче подряд записал на свой счет результативные баллы. В игре против «Сан-Хосе Шаркс» российский нападающий забросил две шайбы, которые помогли «столичным» одержать разгромную победу — 7:1.

Александр Великий открыл счет уже на девятой минуте. Защитник «Вашингтона» Мэтт Рой нанес хлесткий бросок по воротам с нескольких метров, но российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отбил шайбу в сторону.

Овечкин оказался первым на подборе, мастерски прокинул шайбу мимо выставленной ноги вратаря, а затем отправил в створ — 1:0!

После этого «Вашингтон» набросился на растерявшийся «Сан-Хосе» и забросил еще три шайбы за семь минут — 4:0. Отличились Сонни Милано, Райан Леонард и Брэндон Дьюхейм.

Главный тренер «Шаркс» Райан Варсовски решил срочно заменить голкипера — на 18-й минуте вместо Аскарова вышел американец Алекс Неделькович.

Однако и это не помогло: Овечкин почти сразу поприветствовал второго голкипера «Сан-Хосе» второй заброшенной шайбой.

На 21-й минуте канадский защитник «Шаркс» Марио Ферраро удалился на две минуты за грубость — и россиянин вышел в бригаде большинства. Джейкоб Чикран нанес бросок от синей линии. Неделькович отбил, но прямо на американского форварда «Вашингтона» Райана Леонарда, который прострелил на Овечкина.

Карауливший в своем любимом «офисе» — левом круге вбрасывания — Александр Великий в касание отправил шайбу в ворота — 5:0!

После этого в составе «Вашингтона» еще отличились Дилан Строум и Райан Леонард, а за «Сан-Хосе» гол престижа забил Павол Регенда. Так и был установлен финальный счет матча — 7:1 в пользу «столичных». Это самая крупная победа «Вашингтона» в текущем сезоне.

«Кэпиталз» одержали шестую победу подряд, набрали 36 очков и поднялись на единоличное первое место в Восточной конференции НХЛ. И во многом это заслуга Александра Овечкина, который в 28 матчах набрал 29 очков.

Овечкин повторил два легендарных рекорда НХЛ и угрожает Гретцки

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин забросил 14 шайб (а также отдал 15 голевых передач). Теперь на его счету 911 голов в «регулярках» и 988 — если также считать шайбы, заброшенные в плей-офф НХЛ.

Чтобы повторить еще один великий рекорд Уэйна Гретцки — по голам в регулярном чемпионате и плей-офф, Овечкину осталось забить 28 голов. На счету Гретцки — 1016 точных бросков.

А некоторые легендарные достижения уже покорились россиянину в матче против «Сан-Хосе». Так, он набрал 610-е очко в большинстве за карьеру (328 голов + 282 передачи) и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром (217 + 393), выйдя на 10-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Кроме того, Александр Великий повторил рекорд Фила Эспозито по количеству матчей с 2+ шайбами после 30 лет: у обоих по 81 такой встрече.