«Фигуристы выступают за Россию, хоть и без флага и без гимна»: интервью Романа Костомарова

— Вы посетили этап Гран-при России в Красноярске. Как вам город? Успели прогуляться где-нибудь?
— Нет, мы только прилетели и в связи с загруженным графиком в этот же день вечером улетаем. Мы не первый раз в Красноярске, поэтому много чего уже видели здесь. Самое запоминающееся место — это то, где я научился кататься на сноуборде, — «Бобровый лог».
— А вообще часто смотрите соревнования по фигурному катанию? Следите за спортсменами?
— Нет, но по мере возможности.
— Если бы вас позвали комментировать соревнования, вы бы согласились?
— Наверное, прокомментировал бы. Просто нужно немного погрузиться в нынешние правила, в то, какие сегодня требования у фигуристов в плане техники, дорожек, артистизма, прыжков, вращений. Нужно уделить этому время, чтобы все было профессионально. В общих чертах я, конечно, могу прокомментировать. Но что касается техники, то я уже все-таки 19 лет назад закончил.
— Мне кажется, людям было бы приятно вас услышать.
— Возможно-возможно.
— Смотрели ли вы выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалификационном турнире на Олимпийские игры в Пекине?
— Нет, только слышал результаты.
— А будете следить за ними на Олимпийских играх?
— Да, конечно, если все будет хорошо и они действительно там выступят, то я буду болеть за наших спортсменов.
— Как вы считаете, нужно ли поддерживать спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом?
— Я думаю, по-любому нужно. Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются. Мы понимаем, что ребята выступают за нашу страну, хоть и без флага и без гимна. Думаю, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена.
— Сейчас идет дискуссия, нужно ли показывать Олимпиаду у нас по телевизору в России. Как вы считаете?
— Не слышал ничего про такие дискуссии. Я думаю, что соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, все-таки должны показывать, чтобы людям было за кого болеть, переживать и держать кулачки.
— Олимпийский чемпион Пекина — 2022 в танцах на льду Гийом Сизерон возобновил карьеру и на этапе Гран-при во Франции одержал победу с новой партнершей. Как вы относитесь к этому возвращению?
— Никак. Равнодушно абсолютно.
— Не следите за ним?
— Абсолютно нет. Ни за ним, ни за ней.
«Принимаю участие в матчах по футболу, могу даже гол забить»
— Я видела в вашем Telegram-канале, что вы недавно плавали. Планируете ли заниматься еще какими-то видами спорта?
— Я уже многими видами спорта попробовал заниматься. Занимаюсь настолько, насколько это возможно. На сноуборде я съезжал с горы. В принципе, и без падений у меня все получилось, просто сейчас все дается гораздо труднее. Также я принимаю участие в благотворительных матчах по футболу от «Доброфона». Ну, конечно, бегать я не могу, как раньше, но где-то даже могу и гол забить.
— Видела, что вы еще и в большой теннис с дочерью играли.
— Я пробовал, да, но это так... Особо сильно и профессионально не получится — больно руке.
— У Татьяны Навки сейчас своя ледовая арена. Успели ли вы побывать там?
— Да, мы выступали у нее на юбилейном шоу.
— Может, планируете там поработать тренером или дать мастер-классы спортсменам?
— Мастер-классы — возможно, но тренером — нет.
— Вы являетесь амбассадором «Доброфона», а сами принимали участие в благотворительных акциях? Может быть, ходили в детские дома?
— Да, это было давно, но периодически поддерживаю своим посещением какие-то мероприятия фонда Константина Хабенского. Давным-давно мы ездили в фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Мы были в больнице, встречались с детьми.