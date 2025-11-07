«Фигуристы выступают за Россию, хоть и без флага и без гимна»: интервью Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в интервью «Газете.Ru» поддержал российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, выразил уверенность, что в России нужно транслировать Олимпийские игры даже в отсутствие отечественного флага и гимна, а также отметил, что готов попробовать себя в роли комментатора.

— Вы посетили этап Гран-при России в Красноярске. Как вам город? Успели прогуляться где-нибудь?

— Нет, мы только прилетели и в связи с загруженным графиком в этот же день вечером улетаем. Мы не первый раз в Красноярске, поэтому много чего уже видели здесь. Самое запоминающееся место — это то, где я научился кататься на сноуборде, — «Бобровый лог».

— А вообще часто смотрите соревнования по фигурному катанию? Следите за спортсменами?

— Нет, но по мере возможности.

— Если бы вас позвали комментировать соревнования, вы бы согласились?

— Наверное, прокомментировал бы. Просто нужно немного погрузиться в нынешние правила, в то, какие сегодня требования у фигуристов в плане техники, дорожек, артистизма, прыжков, вращений. Нужно уделить этому время, чтобы все было профессионально. В общих чертах я, конечно, могу прокомментировать. Но что касается техники, то я уже все-таки 19 лет назад закончил.

— Мне кажется, людям было бы приятно вас услышать.

— Возможно-возможно.

— Смотрели ли вы выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалификационном турнире на Олимпийские игры в Пекине?

— Нет, только слышал результаты.

— А будете следить за ними на Олимпийских играх?

— Да, конечно, если все будет хорошо и они действительно там выступят, то я буду болеть за наших спортсменов.

— Как вы считаете, нужно ли поддерживать спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом?

— Я думаю, по-любому нужно. Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются. Мы понимаем, что ребята выступают за нашу страну, хоть и без флага и без гимна. Думаю, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена.

— Сейчас идет дискуссия, нужно ли показывать Олимпиаду у нас по телевизору в России. Как вы считаете?

— Не слышал ничего про такие дискуссии. Я думаю, что соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, все-таки должны показывать, чтобы людям было за кого болеть, переживать и держать кулачки.

— Олимпийский чемпион Пекина — 2022 в танцах на льду Гийом Сизерон возобновил карьеру и на этапе Гран-при во Франции одержал победу с новой партнершей. Как вы относитесь к этому возвращению?

— Никак. Равнодушно абсолютно.

— Не следите за ним?

— Абсолютно нет. Ни за ним, ни за ней.

«Принимаю участие в матчах по футболу, могу даже гол забить»

— Я видела в вашем Telegram-канале, что вы недавно плавали. Планируете ли заниматься еще какими-то видами спорта?

— Я уже многими видами спорта попробовал заниматься. Занимаюсь настолько, насколько это возможно. На сноуборде я съезжал с горы. В принципе, и без падений у меня все получилось, просто сейчас все дается гораздо труднее. Также я принимаю участие в благотворительных матчах по футболу от «Доброфона». Ну, конечно, бегать я не могу, как раньше, но где-то даже могу и гол забить.

— Видела, что вы еще и в большой теннис с дочерью играли.

— Я пробовал, да, но это так... Особо сильно и профессионально не получится — больно руке.

— У Татьяны Навки сейчас своя ледовая арена. Успели ли вы побывать там?

— Да, мы выступали у нее на юбилейном шоу.

— Может, планируете там поработать тренером или дать мастер-классы спортсменам?

— Мастер-классы — возможно, но тренером — нет.

— Вы являетесь амбассадором «Доброфона», а сами принимали участие в благотворительных акциях? Может быть, ходили в детские дома?

— Да, это было давно, но периодически поддерживаю своим посещением какие-то мероприятия фонда Константина Хабенского. Давным-давно мы ездили в фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Мы были в больнице, встречались с детьми.