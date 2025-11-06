ISU окончательно лишил Валиеву золота ЧЕ-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, присудив золотую медаль российской фигуристке Анне Щербаковой. Об этом сообщается в официальном релизе организации.

«ISU окончательно закрепил за Анной Щербаковой титул чемпионки Европы», — отмечается в заявлении организации.

Таким образом процедура пересмотра результатов турнира, связанная с допинг-расследованием в отношении Камилы Валиевой, завершилась.

Чемпионат Европы проходил в январе 2022 года в Таллине, где Щербакова показала лучший результат. Серебряной медалисткой стала российская фигуристка Александра Трусова, а третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года и двукратной чемпионкой России. В январе 2024 года фигуристка была удостоена звания заслуженного мастера спорта России.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже.

Ранее стали известны подробности о состоянии сына Евгения Плющенко.