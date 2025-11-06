На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ISU окончательно лишил Валиеву золота ЧЕ-2022

ISU официально закрепил за Щербаковой титул чемпионки Европы
true
true
true
close
anna__shcherbakova_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, присудив золотую медаль российской фигуристке Анне Щербаковой. Об этом сообщается в официальном релизе организации.

«ISU окончательно закрепил за Анной Щербаковой титул чемпионки Европы», — отмечается в заявлении организации.

Таким образом процедура пересмотра результатов турнира, связанная с допинг-расследованием в отношении Камилы Валиевой, завершилась.

Чемпионат Европы проходил в январе 2022 года в Таллине, где Щербакова показала лучший результат. Серебряной медалисткой стала российская фигуристка Александра Трусова, а третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года и двукратной чемпионкой России. В январе 2024 года фигуристка была удостоена звания заслуженного мастера спорта России.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже.

Ранее стали известны подробности о состоянии сына Евгения Плющенко.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами