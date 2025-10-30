На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

«Почему у такой девочки нет лучшей защиты»: дисквалификация Валиевой осталась в силе

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство стороны Камилы Валиевой о пересмотре ее дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Таким образом, решение о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки за употребление триметазидина с аннулированием ее результатов с момента сдачи положительной допинг-пробы теперь стало окончательным.

Апелляция отклонена

Федеральный суд Швейцарии опубликовал решение по апелляции Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о вынесении четырехлетней дисквалификации за употребление триметазидина.

Решение CAS оставлено в силе, а ходатайство стороны защиты российской фигуристки о пересмотре дела отклонено.

Юристы со стороны Валиевой подали еще в декабре 2024 года апелляцию на это решение, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, способные подтвердить версию россиянки о случайном попадании запрещенного вещества в организм.

Речь идет об экспертизе бывшего директора антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяля Сожи, результаты которой показали, что триметазидин действительно, как утверждала защита спортсменки, мог попасть в организм Валиевой через приготовленный дедушкой десерт. При этом WADA и CAS так и не предоставили российской стороне документов по данному исследованию.

Причиной отказа в удовлетворении апелляции Федеральный суд Швейцарии указал, что основная часть приведенных адвокатами фигуристки доводов была получена уже после вынесения CAS решения. Кроме того, в заявлении подчеркнули, что исследование Сожи даже в случае принятия его судом не могло быть доказательством невиновности Валиевой, поскольку выводы эксперта в равной степени подтверждают как возможность случайного попадания препарата в организм через загрязненный десерт, так и о намеренном употреблении запрещенного препарата.

Дело с Олимпиады

Допинговое дело Камилы Валиевой грянуло в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. Оказалось, что во взятой у спортсменки в декабре 2021 года во время чемпионата России пробе обнаружили триметазидин.

К тому моменту Валиева уже выступила в короткой и произвольной программах командного турнира, и впоследствии ее результаты были аннулированы, из-за чего сборная России лишилась баллов и откатилась с первого места на третье.

WADA сразу же отстранила спортсменку, являвшуюся на тот момент лидером женского фигурного катания и главным фаворитом Олимпиады, однако оперативная апелляция позволила ей выступить в индивидуальном турнире, где она в итоге провалилась, став пятой.

Впоследствии Валиева была дисквалифицирована с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этой даты. В этом году фигуристка заявила, что собирается вернуться в спорт после того, как срок ее отстранения истечет.

При этом Федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей судебных издержек. Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тыс. руб), а также компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA — по 8 тыс. франков (около 800 тыс. руб).

«В деле поставлена точка»

Решение Федерального суда Швейцарии уже вызвала бурную реакцию в России.

«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так? Не было ожиданий, что позитивно закончится (дело). Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита», — цитирует ТАСС знаменитую тренера и комментатора Татьяну Тарасову.

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова считает, что Валиевой будет крайне тяжело вернуться в профессиональный спорт после такого простоя.

«Ей будет очень трудно вернуться. После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение», — подчеркнула бывшая спортсменка.

«Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения. Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация, — рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

— Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены. Поэтому все, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у нее истекает.

Срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами