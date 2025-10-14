«Где-то недобегали, где-то опаздывали»: как сборная России разгромила Боливию

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Боливии, которая имеет все шансы попасть на чемпионат мира – 2026, и одержала крупную победу со счетом 3:0. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Россия – Боливия 3:0

После волгоградских 45 тысяч болельщиков на матче против уже отобравшегося на чемпионат мира – 2026 Ирана (2:1) 20 с лишним тысяч зрителей на московской «ВТБ-Арене» выглядят вроде бы не так солидно. Однако стадион вмещает всего чуть больше 25 тысяч, и почти аншлаг вечером в будний день – очень приличная посещаемость. Очевидно, национальная команда интересна болельщикам, даже несмотря на отсутствие международных встреч.

И действительно, ко всему прочему соперники у подопечных Валерия Карпина в конце года довольно серьезные. Сборная Боливии заняла седьмое место в южноамериканском отборе, драматично обыграв в последнем туре дома Бразилию Карло Анчелотти, и благодаря этому пробилась в межконтинентальные стыки, откуда имеет все шансы попасть на мундиаль.

А российская национальная команда еще никогда в своей истории не обыгрывала южноамериканцев – было семь поражений при четырех ничьих, включая, например, фиаско на удачном домашнем мундиале в игре третьего тура групповой стадии против Уругвая (0:3).

Впрочем, в этот раз главная команда страны с первых минут явила свои серьезные намерения и стала давить, позволив боливийцам провести парочку неплохих атак и даже подать угловой в самом начале.

На девятой минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, но удар Матвея Кисляка после передачи Дмитрия Баринова пяткой был заблокирован. Через несколько минут голкипер боливийцев первым успел к мячу после опасной подачи на Лечи Садулаева, но лидер «Ахмата» вскоре отличился, пробив уже по пустым воротам после классной передачи Ивана Сергеева.

Гости играли старательно, но и у сборной России желание зашкаливало. Садулаев воткнулся шипами в икру сопернику на первых минутах, но был прощен арбитром – не получил даже карточки. В середине тайма, проскочив у чужой штрафной мимо мяча, в соперника в подкате сзади влетел проводивший вторую игру за сборную и первую в старте защитник «Балтики» Мингиян Бевеев – желтая карточка тут выглядит довольно либеральным решением арбитра.

Боливийцы совершили пару неплохих подходов к воротам Станислава Агкацева, но серьезно его не потревожили, а перед самым перерывом Алексей Миранчук прочитал отскок отраженного голкипером на скользком газоне дальнего удара Дмитрия Баринова и успешно дослал снаряд в сетку.

В самом начале второй половины Сергеев мог отличиться сам, но пущенный мимо голкипера мяч почти с линии выбил защитник. В следующей атаке нападающий «Динамо» снова обыграл вратаря, но удара не состоялось из-за офсайда.

А вот на 57-й минуте уже ничто не смогло помешать форварду сборной. В позиционной атаке Алексей Миранчук забросил в штрафную на избежавшего офсайда и оставшегося в одиночестве прямо перед воротами Баринова. Только капитан «Локомотива» не стал бить, а скинул головой направо Сергееву, и уже тот могучим ударом с лета в противоход оформил разгром.

Как ни старалась Боливия, даже мяч престижа ей не удалось забить, и сборная России оформила очередную победу и продлила беспроигрышную серию до 21 встречи.

«С хорошим настроением возвращаюсь домой»

После матча главный тренер национальной команды Валерий Карпин поделился своими впечатлениями с журналистами.

«Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Изучали соперника. Что они пытаются делать в отборочных играх, то же делали в нашем матче. Первый тайм понравился, второй тайм – не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где‑то не добегали, где‑то опаздывали», — отметил специалист.

Капитана сборной в этой встрече Алексея Миранчука спросили, как бы наша команда выглядела, играй она в отборе на мундиаль в Южной Америке.

«Было бы очень тяжело. Опять же мне надо сейчас пофантазировать. Мы все прекрасно знаем, кто в футболе не первый день, что Бразилия, Уругвай, все латиноамериканские команды — очень хорошие с качественными игроками» — подчеркнул Миранчук.

Он признал, что противостоять таким командам было бы очень непросто, но как бы в итоге выступили — этого, по его словам, никто не знает».

«Какие могут быть ощущения, когда выиграли 3:0 у себя дома в такую погоду? Но люди пришли, поддержали, надеюсь, им понравилось. Самые лучшие ощущения, возвращаюсь к себе домой с хорошим настроением», — добавил он.

«Интересная игра. Рад сыграть всю игру за сборную. Я бы не сказал, что не было работы сегодня. Я сыграл за сборную три игры, и соперник по уровню был хорошим. Боливия хорошо прессинговала, агрессивно. Мне было комфортно играть с армейцами в защите и полузащите. Но какая разница, кто из какого клуба. Я отмечу каждого — все хорошо выложились» — отметил еще не пропускавший за сборную России Станислав Агкацев.