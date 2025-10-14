Дивеев: футболисты сборной Боливии не боятся играть

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Боливии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Боливия понравилась тем, что они начали нас прессинговать, не боялись играть в футбол. Они молодцы, играют, не боятся», — комментируя первый тайм. При этом он добавил, что для российской команды такие встречи очень важны, так как в официальных матчах настрой и подход совершенно другие.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

