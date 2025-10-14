«Сбор проведен успешно»: президент РФС высоко оценил игроков национальной команды

Президент РФС Дюков об игре в Латинской Америке: все возможно

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков положительно оценил результаты сборной России в товарищеских матчах против Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сбор проведен успешно, понравилось качество игры, результат, отношение», — заявил Дюков. Глава РФС подтвердил, что переговоры о новых спарринг-партнерах ведутся постоянно, но приоритетом остаются домашние матчи.

Отвечая на вопрос о возможной игре в Латинской Америке, Дюков отметил: «Все возможно». При этом он напомнил о практике заблаговременного объявления соперников при подписании соглашений.

Сборная России обыграла Боливию в товарищеском матче 14 октября в Москве со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Сергеев, встреча при 25 000 зрителей состоялась на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина спустя четыре дня после победы сборной над Ираном 2:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

