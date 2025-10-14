14 октября 2025, 20:00 Обновлено: 14 октября 2025, 20:02 Спорт Размер текста А А А Новая проверка: Россия принимает Боливию. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Россия — Боливия. ОНЛАЙН Александр Седов

close Алексей Филиппов/РИА Новости

В товарищеском матче в Москве на «ВТБ-Арене» сборная России принимает национальную команду Боливии, пробившуюся в межконтинентальные стыки за право выступить на чемпионате мира — 2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи 1-й тайм 14 октября 20:00 Россия 0 : 0 Боливия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия