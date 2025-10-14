Какой розыгрыш сборной России! Обляков отдал на левый фланг Круговому, которы сделал пас в штрафную низом, Баринов от одиннадцатиметровой в касание пяткой отдал назад под удар Кисляку, но боливийцы заблокировали. Шикарная комбинация сборной России!
Дальний удар в позиционной атаке Боливии.
Пошла мягкая подача в штрафную, Дивеев добрался до мяча и пробил головой от газона — немного неточно, и контролировал все Лампе.
А теперь штрафной сборной России в середине чужой половины поля между центральным кругом и штрафной.
Подача со штрафного в штрафную Агкацева, который сыграл на выходе.
Поднялся-таки Медина, уходит пока за боковую и что-то показывает Садулаеву пальцем.
Очень опасно Садулаев попал в голеностоп сопернику шипами. Повезло сборной России, что просто фол зафиксирован. А Медина лежит на газоне. Очень жестко ему сзади досталось.
Первая же атака сборной Боливии закончилась выносом за лицевую от Дивеева на угловой.
Поееееехали! Матч начался.
А вот состав сборной Боливии от Оскара Вильегаса:
Лампе — Сабала, Медина, Акин, Фернандес — Матеус, Мартинес, Вильямиль, Терсерос, Вака — Монтейро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Ал. Миранчук, Сергеев, Садулаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сборная России в товарищеском матче принимает национальную команду Боливии, ведущую борьбу за попадание на чемпионат мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.