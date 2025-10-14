На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая проверка: Россия принимает Боливию. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Боливия. ОНЛАЙН

Алексей Филиппов/РИА Новости
В товарищеском матче в Москве на «ВТБ-Арене» сборная России принимает национальную команду Боливии, пробившуюся в межконтинентальные стыки за право выступить на чемпионате мира — 2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
1-й тайм
14 октября 20:00
Россия
0 : 0
Боливия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
9'

Какой розыгрыш сборной России! Обляков отдал на левый фланг Круговому, которы сделал пас в штрафную низом, Баринов от одиннадцатиметровой в касание пяткой отдал назад под удар Кисляку, но боливийцы заблокировали. Шикарная комбинация сборной России!

7'

Дальний удар в позиционной атаке Боливии.

6'

Пошла мягкая подача в штрафную, Дивеев добрался до мяча и пробил головой от газона — немного неточно, и контролировал все Лампе.

5'

А теперь штрафной сборной России в середине чужой половины поля между центральным кругом и штрафной.

4'

Подача со штрафного в штрафную Агкацева, который сыграл на выходе.

4'

Поднялся-таки Медина, уходит пока за боковую и что-то показывает Садулаеву пальцем.

3'

Очень опасно Садулаев попал в голеностоп сопернику шипами. Повезло сборной России, что просто фол зафиксирован. А Медина лежит на газоне. Очень жестко ему сзади досталось.

2'

Первая же атака сборной Боливии закончилась выносом за лицевую от Дивеева на угловой.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:55

А вот состав сборной Боливии от Оскара Вильегаса:

Лампе — Сабала, Медина, Акин, Фернандес — Матеус, Мартинес, Вильямиль, Терсерос, Вака — Монтейро.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Ал. Миранчук, Сергеев, Садулаев.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сборная России в товарищеском матче принимает национальную команду Боливии, ведущую борьбу за попадание на чемпионат мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

