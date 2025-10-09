Овечкин установил рекорд, россиянин поразил курьезным голом: что случилось в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал 21-й сезон в НХЛ: никто из россиян ранее не добирался до этой отметки. 19-летний форвард «Калгари» Матвей Гридин дебютировал в заокеанской лиге и сразу забил курьезный гол, а нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Для «Газеты.Ru» успехи россиян прокомментировал экс-наставник национальной сборной Владимир Плющев.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 1:3

Фанаты «столичных» ждали возвращения Александра Овечкина: лидер команды в середине сентября получил травму, но успел восстановиться до начала сезона и даже выйти на лед в предсезонных играх. И вот теперь — старт официального сезона.

Правда, игра у Ови не задалась. 40-летний хоккеист, который в конце прошлого сезона побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам, провел на площадке немногим более 18 минут и нанес три броска, ни один из которых не достиг цели. Александр Великий завершил игру с показателем полезности «-1», а после матча пояснил, что втянуться в сезон бывает непросто.

«Это требует времени. Думаю, мы все равно хорошо выглядели, но от матча к матчу нам нужно быть лучше и лучше.

Вы видели, что у каждого звена были хорошие шансы, — особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали свои моменты», — приводит слова россиянина пресс-служба клуба.

За матч «Вашингтон» пять раз оказывался в большинстве. Любопытно при этом, что Александр лишь дважды в этих ситуациях появлялся на площадке в составе спецбригады. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил причину столь необычного решения.

«Продолжительная игра в большинстве ставит его в сложное положение, ведь он играет три минуты подряд. В такие моменты я должен ему помочь. Дело не в количестве, а в качестве большинства для Овечкина на данном этапе его карьеры, поэтому моя задача — найти для него этого качество. Я должен убедиться, что его игровое время соответствует потребностям, и мы используем его в нужных местах, чтобы реализовать его сильные стороны», — сказал специалист.

Карбери заявил, что в последующих матчах Овечкин будет часто играть в бригаде большинства. По словам тренера, 40-летний хоккеист явно устает, но при этом даже уставший Александр все равно играет лучше, чем любой другой свежий хоккеист.

Неудачный матч не отменяет исторического достижения Великой Восьмерки. Очередной сезон стал для Ови 21-м в НХЛ. Никому из россиян ранее не покорялась эта планка.

Накануне свой 20-й сезон в лиге начал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Столько же было в карьере Сергея Гончара. Но Овечкин пока и здесь остается недосягаем.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 3:4 (по буллитам)

Пока рано говорить о том, сколько достижений Александра Овечкина может повторить или превзойти юный нападающий «Калгари» Матвей Гридин, но 19-летний россиянин уже вписал свое имя в историю клуба.

Символично, что противовесом этому выдающемуся достижению Драйзайтля стал гол Гридина. 19-летний хоккеист отличился в первом же матче в заокеанской лиге и сделал это курьезным образом: Матвей протащил шайбу по правому краю и, развернувшись, прострелил вдоль ворот, но шайба попала в конек защитнику Ноа Филпу и отскочила в сетку.

«Нереально. Пару лет назад я играл в NHL на PlayStation. Теперь я играю здесь, так что это очень приятно.

Я пытался отдать пас, но шайба отрикошетила от конька защитника и влетела в ворота. Меня это устраивает. Я никогда не забуду свою первую игру и первый гол в НХЛ», — цитирует Гридина официальный сайт «Флэймз».

После этого гола «Калгари» забил еще дважды, сравнял счет (3:3) и довел игру до серии буллитов, где победу команде принес бросок Назема Кадри (4:3). Таким образом, гол юного Матвея Гридина положил начало впечатляющему камбэку его команды.

На успешный дебют 19-летнего нападающего отреагировал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Могут ли ему раздавать лишние авансы, которые ему помешают? Не думаю, что кто-то будет строить козни из-за того, что он хорошо себя проявил. Вопрос в том, чтобы себя не переоценить и делать нормально то, что должно. А хорошее начало — это всегда хорошо. Для игрока гол в дебютном матче — это приятно», — сказал Плющев в беседе с «Газетой.Ru».

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:6 (по буллитам)

Выдающийся матч провел еще один российский нападающий — 24-летний форвард «Вегаса» Павел Дорофеев. Его команда принимала «Лос-Анджелес Кингз» и неудачно начала игру: к 12-й минуте она «горела» 0:2. При этом открыл счет в матче российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко.

Ситуация изменилась во втором периоде благодаря Дорофееву: с 23-й по 40-ю минуту он отличился трижды. Между этими голами затесалась шайба Джеффа Мэлотта — таким образом, к заключительному игровому отрезку команды подошли со счетом 3:3.

На 52-й минуте Тревор Мур забил в большинстве (4:5), а вскоре Брандт Кларк вновь сделал счет равным (5:5). Игра перешла в овертайм, где победитель определен не был, а в серии буллитов хозяева упустили победу: бросок Мура стал победным (6:5 по буллитам). При этом Дорофеев также реализовал свою попытку.

Владимир Плющев порадовался хет-трику Дорофеева, однако воздержался от далеко идущих умозаключений.

«Знаете, по одной игре сложно делать глубокие и, самое главное, эйфорические выводы.

Это совершенно ни к чему, потому что подготовка соперников сейчас на разном уровне. Кто-то на сегодняшний момент готов лучше, кто-то — хуже. Все покажет уже середина сезона, когда все войдут в колею. Тогда и будет видно, насколько игроки готовы к решению больших задач — как личных, так и командных», — заметил Плющев.