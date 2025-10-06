Прощальный год Овечкина и исторический контракт Капризова: чего ждать от нового сезона НХЛ

Будет ли 950 голов у Овечкина?
Текущий контракт Александр Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Изначально считалось, что основной целью этого соглашения для всех был «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Ови побил его раньше срока. Великий канадец забросил за свою славную карьеру 894 шайбы, но россиянин, которого столько раз отправляли на свалку истории после относительно неудачного сезона с 31 заброшенной шайбой в 79 встречах, вернул себе темп и в прошлой кампании оформил 44 гола + 29 передач в 65 матчах. При этом ряд игр он еще и пропустил из-за неприятной травмы.
Сейчас на счету Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах, и теперь «вечный» рекорд принадлежит уже ему. Всего три точных броска до рубежа в 900 шайб, но, может быть, есть смысл замахнуться и на фантастические 950?
Да, Александру Великому уже 40 лет, а отличиться для покорения этой вершины нужно аж 53 раза, но в прошлом сезоне он шел как раз в таком темпе и, если сохранит уровень и здоровье, то в очередной раз может доказать, что ничего невозможного нет.
Есть в предстоящем сезоне и трофейный интерес. Сам Ови наверняка мечтает еще разок побороться за Кубок Стэнли, который он выиграл в своей карьере только однажды — в 2018-м. Два года назад «Кэпиталз» чудом попали в кубковую восьмерку Восточной конференции с восьмого места и всухую проиграли серию с «Нью-Йорк Рейнджерс», но в прошлом сезоне команда Спенсера Карбери сенсационно мощно прошла всю регулярку, заняла в ней первое место среди всех команд, прошла первый раунд и во втором вылетела от крепкой «Каролины Харрикейнз».
Эффекта неожиданности от нынешних «Кэпс» уже не будет, но команда практически не изменилась, сохранила все свои козыри и как минимум должна уверенно проходить в плей-офф, а дальше будет видно.
В любом случае этот сезон, скорее всего, последний для Овечкина за океаном.
Реальных непокоренных вершин у Овечкина уже просто не осталось, а сам он не раз говорил, что закончить хочет в родном столичном «Динамо» в КХЛ. Подписывать еще одно соглашение с «Вашингтоном» — ради чего? Зато в его последний год в столице США мы точно снова увидим предельно мотивированного восьмого номера, и этим стоит насладиться в полной мере.
Тысяча очков Кучерова и «полтинник» Бобровского
Овечкин — далеко не единственный россиянин, продолжающий добираться до знаковых вершин в НХЛ. Уже в начале регулярного чемпионата можно ожидать как минимум «юбилея» Никиты Кучерова.
Правый нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» и один из лучших хоккеистов современности находится всего в шести результативных действиях от 1000 очков в сильнейшей лиге мира. Зная, насколько Куч продуктивен, можно предположить, что уже в первых трех матчах с «Оттавой», «Бостоном» и «Нью-Джерси» он вполне может добраться до заветной отметки.
Игра Никиты будет, как обычно, критически важна для его команды. С одной стороны, у «Лайтнинг» никуда не делись блестящие звезды Брэйден Пойнт, Брендан Хейгел, Виктор Хедман и российский голкипер Андрей Василевский. С другой, свой пик эта «Тампа» уже как будто бы прошла.
Да, команда Джона Купера по-прежнему уверенно и спокойно проходит в плей-офф, но за двумя подряд Кубками и проигранным затем финалом против «Колорадо» последовали три проигрыша в первом раунде плей-офф кряду. И могучая «Флорида» никуда не делась из Атлантического дивизиона, а значит, «Тампе» снова предстоит решать задачу со звездочкой, и роль Кучерова тут будет определяющей.
А если говорить о «Флориде», то ее голкипер Сергей Бобровский находится всего в одном матче от 50-ти «сухих» игр в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
Первые соперники «Пантерз» в нынешнем сезоне — «Чикаго» и «Филадельфия». Кажется, новое достижение можно не откладывать в долгий ящик.
К знаковым вершинам близки еще две суперзвезды. Защитнику-ветерану «Питтсбург Пингвинз» Крису Летангу остается три голевые передачи до 600 ассистов в карьере, а снайпер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль находится в одном точном броске от 400-го гола. И если он даже не сможет поразить ворота «Калгари» в первой встрече, то дальше у «нефтяников» матч с «Ванкувером», а ему немец забрасывает практически всегда.
Рекордный контракт Капризова и неопределенность с Макдэвидом
Одна контрактная сага в НХЛ закончилась, едва начавшись, а вот другая далека от завершения. Не успели слухи разной степени прожарки о пожеланиях Кирилла Капризова разлететься по СМИ, как российская суперзвезда подписала новый договор с «Миннесотой Уайлд».
Этот сезон нападающий отыграет по соглашению с окладом $9 млн, но дальше вступит в силу на данный момент самый крупный контракт в истории лиги! $136 млн на 8 лет!
НХЛ богатеет, потолок зарплат после ковидного застоя стремительно пошел вверх, и Кирилл свои деньги, безусловно, заслужил, тем более он фактически подписался играть за «Миннесоту» до конца карьеры без реальных гарантий на Кубок. Пока что «дикари» — команда, безусловно, неплохая, но, во-первых, держится она во многом на качествах самого Капризова, а во-вторых, для реальных шансов на главный трофей мощностей ее состава очевидно не хватает.
Собственно, в похожей ситуации и главная мировая хоккейная звезда Коннор Макдэвид, до сих пор не продливший свой договор с «Эдмонтоном», хотя 1 июля (за год до истечения срока нынешнего соглашения) получил такую возможность.
В клубе делают хорошую мину, говоря о рабочем процессе и сосредоточенности на текущем результате, но все понимают — «Ойлерз» могут потерять свою главную звезду, потому что Макдэвид желает побед.
Казалось бы, «Эдмонтон» два года подряд сыграл в финале Кубка Стэнли. Да, в обоих случаях «Флорида» была сильнее, но серии проходили в борьбе. Это только одна сторона медали. А другая в том, что Макдэвид и Драйзайтль своими невероятными умениями тянут на себе по-прежнему крайне разбалансированную команду.
У «Эдмонтона» проблемы в обороне, не хватает глубины нижним звеньям атаки, а проблемы последнего рубежа не решаются из года в год и стали притчей во языцех. Только вдумайтесь, насколько велико мастерство двух лидеров коллектива, если при таких исходных данных «Ойлерз» побеждают всех в Западной конференции, где есть «Даллас», «Колорадо» и «Вегас»!
Но Макдэвид не молодеет и хочет титула — и его были бы рады видеть в любой команде лиги. Ради его контракта можно обменять двух-трех человек, освободить место и все равно стать ощутимо сильнее. Кажется, если «Эдмонтон» не решит свои проблемы, этот сезон станет для Коннора последним в клубе, который стал великим при Уэйне Гретцки, но с тех пор и не знает чемпионств.
Станет ли «Флорида» чемпионом в третий раз подряд?
В эпоху потолка зарплат в НХЛ очень сложно побеждать постоянно. Собственно, нынешние условия направлены как раз на постоянную ротацию чемпионов, а конкуренция столь высока, что на поток поставить титулы практически нереально.
Что ж, вызов принят. «Флорида Пантерз» выиграла два Кубка Стэнли подряд и по составу остается главным фаворитом и перед стартом нынешней кампании.
Вот только Мэттью Ткачак сделал летом операцию, а капитан команды — русский финн Александр Барков — получил тяжелейшую травму в предсезонке. «Пантеры» остались без двух лучших игроков на долгий срок, и это проблема, с которой им предстоит справиться. А ведь с нового сезона потолок зарплат будет действовать и в плей-офф, чего не было раньше. Поэтому обмены игроков с большими контрактами, пока твои лидеры лечатся, чтобы потом объединить новичков и старичков в кубковом походе, теперь невозможны.
Впрочем, поверить, что «Флорида», где и без Баркова с Ткачаком достаточно игроков экстра-класса, не попадет в плей-офф, слишком сложно, а там лидеры должны быть уже здоровыми и к тому же свежими.
Кто может составить чемпионам конкуренцию? На Востоке стоит отметить «Каролину Харрикейнз». Команда Рода Бринд'Амора образцово стабильна, но никак не может сделать шаг вперед в решающих стадиях Кубка. Может быть, в этот раз?
Есть еще вечно амбициозные «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», та же «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Девилз». Если «дьяволов» не будут преследовать мучающие их лидеров каждый год проблемы со здоровьем, эта команда будет способна на большие свершения. Ну и про «Вашингтон» Овечкина не забываем.
Но главная оппозиция «пантерам» собралась все-таки на Западе. «Эдмонтон Ойлерз» по-прежнему будет эксплуатировать качества своих лидеров и пойдет в новый поход за Кубком, но даже внутри дивизиона его вполне может остановить «Вегас Голден Найтс», где к Джеку Айкелу, выменянному пару лет назад у «Баффало», добавилась другая суперзвезда — Митч Марнер, уставший от давления в «Торонто».
Не стоит списывать со счетов и проваливший прошлый сезон, но перезагрузившийся и выглядящий готовым «Ванкувер Кэнакс».
В свой прайм вступил Куинн Хьюз, с которым за звание лучшего защитника мирового хоккея может конкурировать только Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш», но есть у «косаток» и другие козыри: например, едва ли не лучший вратарский тандем в лиге, выстроенная оборона и система игры нового тренера Адама Фута с упором на скорость.
«Колорадо» с Макаром и Нейтом Маккинноном и «Даллас Старз» с невероятной глубиной состава — это еще два сформировавшихся претендента на Кубок Стэнли. Но НХЛ тем и хороша, что часто преподносит сюрпризы, а выстрелить может команда, от которой этого никто не ожидал.
Кто станет лучшим новичком сезона
Еще одной интереснейшей интригой, причем с весомым участием российского игрока, будет сражение за приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи». Главным фаворитом считается уже успевший немного поиграть за «Монреаль Канадиенс» (самую молодую по составу команду лиги) на финише прошлой кампании Иван Демидов.
Российский нападающий очень хорош и готов творить магию, но у него много серьезных конкурентов как с предыдущих драфтов, так и с последнего. Выбранные летом «Айлендерс» и «Сан-Хосе» защитник Мэттью Шефер и форвард Майкл Миса соответственно сразу заходят в составы своих команд. Как и блестяще проявивший себя в тренировочном лагере «Ванкувера» Брейден Кутс.
Но не стоит забывать и о Зейне Парехе из «Калгари», Заке Буйуме из «Миннесоты», еще одном форварде «Сан-Хосе» Сэме Диккинсоне, Айзеке Ховарде из «Эдмонтона», Райане Леонарде из «Вашингтона» и российском защитнике «Каролины» Александре Никишине. Все они уже поиграли в НХЛ, так что обладают опытом, но при этом не уступают самым юным новичкам и по навыкам.