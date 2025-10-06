Прощальный год Овечкина и исторический контракт Капризова: чего ждать от нового сезона НХЛ

Ови за карьеру в НХЛ выиграл россыпь индивидуальных наград. Среди них есть приз самому ценному игроку сезона («Харт Трофи»), три награды лучшему игроку по мнению болельщиков («Тед Линдсей Эворд»), приз лучшему бомбардиру сезона («Арт Росс Трофи») и девять титулов лучшего снайпера регулярного чемпионата («Морис Ришар Трофи»). Овечкин долго считался некубковым игроком, так как никак не мог с «Вашингтоном» пройти дальше второго раунда плей-офф, но в 2018 году «Кэпиталз» наконец выиграли Кубок Стэнли, а сам Александр Великий получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф НХЛ.

В ночь на 8 октября за океаном стартует очередной регулярный чемпионат НХЛ. Этот сезон станет последним до возвращения в Россию для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов выйдет на лед после подписания самого крупного договора в истории лиги, а Никита Кучеров и Сергей Бобровский находятся на пороге знаковых достижений. «Газета.Ru» анонсирует предстоящий сезон.

Будет ли 950 голов у Овечкина?

Текущий контракт Александр Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Изначально считалось, что основной целью этого соглашения для всех был «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Ови побил его раньше срока. Великий канадец забросил за свою славную карьеру 894 шайбы, но россиянин, которого столько раз отправляли на свалку истории после относительно неудачного сезона с 31 заброшенной шайбой в 79 встречах, вернул себе темп и в прошлой кампании оформил 44 гола + 29 передач в 65 матчах. При этом ряд игр он еще и пропустил из-за неприятной травмы.

Сейчас на счету Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах, и теперь «вечный» рекорд принадлежит уже ему. Всего три точных броска до рубежа в 900 шайб, но, может быть, есть смысл замахнуться и на фантастические 950?

Да, Александру Великому уже 40 лет, а отличиться для покорения этой вершины нужно аж 53 раза, но в прошлом сезоне он шел как раз в таком темпе и, если сохранит уровень и здоровье, то в очередной раз может доказать, что ничего невозможного нет.

Есть в предстоящем сезоне и трофейный интерес. Сам Ови наверняка мечтает еще разок побороться за Кубок Стэнли, который он выиграл в своей карьере только однажды — в 2018-м. Два года назад «Кэпиталз» чудом попали в кубковую восьмерку Восточной конференции с восьмого места и всухую проиграли серию с «Нью-Йорк Рейнджерс», но в прошлом сезоне команда Спенсера Карбери сенсационно мощно прошла всю регулярку, заняла в ней первое место среди всех команд, прошла первый раунд и во втором вылетела от крепкой «Каролины Харрикейнз».

Эффекта неожиданности от нынешних «Кэпс» уже не будет, но команда практически не изменилась, сохранила все свои козыри и как минимум должна уверенно проходить в плей-офф, а дальше будет видно.

В любом случае этот сезон, скорее всего, последний для Овечкина за океаном.

Реальных непокоренных вершин у Овечкина уже просто не осталось, а сам он не раз говорил, что закончить хочет в родном столичном «Динамо» в КХЛ. Подписывать еще одно соглашение с «Вашингтоном» — ради чего? Зато в его последний год в столице США мы точно снова увидим предельно мотивированного восьмого номера, и этим стоит насладиться в полной мере.

Тысяча очков Кучерова и «полтинник» Бобровского

Овечкин — далеко не единственный россиянин, продолжающий добираться до знаковых вершин в НХЛ. Уже в начале регулярного чемпионата можно ожидать как минимум «юбилея» Никиты Кучерова.

Правый нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» и один из лучших хоккеистов современности находится всего в шести результативных действиях от 1000 очков в сильнейшей лиге мира. Зная, насколько Куч продуктивен, можно предположить, что уже в первых трех матчах с «Оттавой», «Бостоном» и «Нью-Джерси» он вполне может добраться до заветной отметки.

Игра Никиты будет, как обычно, критически важна для его команды. С одной стороны, у «Лайтнинг» никуда не делись блестящие звезды Брэйден Пойнт, Брендан Хейгел, Виктор Хедман и российский голкипер Андрей Василевский. С другой, свой пик эта «Тампа» уже как будто бы прошла.

Да, команда Джона Купера по-прежнему уверенно и спокойно проходит в плей-офф, но за двумя подряд Кубками и проигранным затем финалом против «Колорадо» последовали три проигрыша в первом раунде плей-офф кряду. И могучая «Флорида» никуда не делась из Атлантического дивизиона, а значит, «Тампе» снова предстоит решать задачу со звездочкой, и роль Кучерова тут будет определяющей.

А если говорить о «Флориде», то ее голкипер Сергей Бобровский находится всего в одном матче от 50-ти «сухих» игр в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Первые соперники «Пантерз» в нынешнем сезоне — «Чикаго» и «Филадельфия». Кажется, новое достижение можно не откладывать в долгий ящик.

К знаковым вершинам близки еще две суперзвезды. Защитнику-ветерану «Питтсбург Пингвинз» Крису Летангу остается три голевые передачи до 600 ассистов в карьере, а снайпер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль находится в одном точном броске от 400-го гола. И если он даже не сможет поразить ворота «Калгари» в первой встрече, то дальше у «нефтяников» матч с «Ванкувером», а ему немец забрасывает практически всегда.

Рекордный контракт Капризова и неопределенность с Макдэвидом

Одна контрактная сага в НХЛ закончилась, едва начавшись, а вот другая далека от завершения. Не успели слухи разной степени прожарки о пожеланиях Кирилла Капризова разлететься по СМИ, как российская суперзвезда подписала новый договор с «Миннесотой Уайлд».

Этот сезон нападающий отыграет по соглашению с окладом $9 млн, но дальше вступит в силу на данный момент самый крупный контракт в истории лиги! $136 млн на 8 лет!

НХЛ богатеет, потолок зарплат после ковидного застоя стремительно пошел вверх, и Кирилл свои деньги, безусловно, заслужил, тем более он фактически подписался играть за «Миннесоту» до конца карьеры без реальных гарантий на Кубок. Пока что «дикари» — команда, безусловно, неплохая, но, во-первых, держится она во многом на качествах самого Капризова, а во-вторых, для реальных шансов на главный трофей мощностей ее состава очевидно не хватает.

Собственно, в похожей ситуации и главная мировая хоккейная звезда Коннор Макдэвид, до сих пор не продливший свой договор с «Эдмонтоном», хотя 1 июля (за год до истечения срока нынешнего соглашения) получил такую возможность.

В клубе делают хорошую мину, говоря о рабочем процессе и сосредоточенности на текущем результате, но все понимают — «Ойлерз» могут потерять свою главную звезду, потому что Макдэвид желает побед.

Казалось бы, «Эдмонтон» два года подряд сыграл в финале Кубка Стэнли. Да, в обоих случаях «Флорида» была сильнее, но серии проходили в борьбе. Это только одна сторона медали. А другая в том, что Макдэвид и Драйзайтль своими невероятными умениями тянут на себе по-прежнему крайне разбалансированную команду.

У «Эдмонтона» проблемы в обороне, не хватает глубины нижним звеньям атаки, а проблемы последнего рубежа не решаются из года в год и стали притчей во языцех. Только вдумайтесь, насколько велико мастерство двух лидеров коллектива, если при таких исходных данных «Ойлерз» побеждают всех в Западной конференции, где есть «Даллас», «Колорадо» и «Вегас»!

Но Макдэвид не молодеет и хочет титула — и его были бы рады видеть в любой команде лиги. Ради его контракта можно обменять двух-трех человек, освободить место и все равно стать ощутимо сильнее. Кажется, если «Эдмонтон» не решит свои проблемы, этот сезон станет для Коннора последним в клубе, который стал великим при Уэйне Гретцки, но с тех пор и не знает чемпионств.

Станет ли «Флорида» чемпионом в третий раз подряд?

В эпоху потолка зарплат в НХЛ очень сложно побеждать постоянно. Собственно, нынешние условия направлены как раз на постоянную ротацию чемпионов, а конкуренция столь высока, что на поток поставить титулы практически нереально.

Что ж, вызов принят. «Флорида Пантерз» выиграла два Кубка Стэнли подряд и по составу остается главным фаворитом и перед стартом нынешней кампании.

Вот только Мэттью Ткачак сделал летом операцию, а капитан команды — русский финн Александр Барков — получил тяжелейшую травму в предсезонке. «Пантеры» остались без двух лучших игроков на долгий срок, и это проблема, с которой им предстоит справиться. А ведь с нового сезона потолок зарплат будет действовать и в плей-офф, чего не было раньше. Поэтому обмены игроков с большими контрактами, пока твои лидеры лечатся, чтобы потом объединить новичков и старичков в кубковом походе, теперь невозможны.

Впрочем, поверить, что «Флорида», где и без Баркова с Ткачаком достаточно игроков экстра-класса, не попадет в плей-офф, слишком сложно, а там лидеры должны быть уже здоровыми и к тому же свежими.

Кто может составить чемпионам конкуренцию? На Востоке стоит отметить «Каролину Харрикейнз». Команда Рода Бринд'Амора образцово стабильна, но никак не может сделать шаг вперед в решающих стадиях Кубка. Может быть, в этот раз?

Есть еще вечно амбициозные «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», та же «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Девилз». Если «дьяволов» не будут преследовать мучающие их лидеров каждый год проблемы со здоровьем, эта команда будет способна на большие свершения. Ну и про «Вашингтон» Овечкина не забываем.

Но главная оппозиция «пантерам» собралась все-таки на Западе. «Эдмонтон Ойлерз» по-прежнему будет эксплуатировать качества своих лидеров и пойдет в новый поход за Кубком, но даже внутри дивизиона его вполне может остановить «Вегас Голден Найтс», где к Джеку Айкелу, выменянному пару лет назад у «Баффало», добавилась другая суперзвезда — Митч Марнер, уставший от давления в «Торонто».

Не стоит списывать со счетов и проваливший прошлый сезон, но перезагрузившийся и выглядящий готовым «Ванкувер Кэнакс».

В свой прайм вступил Куинн Хьюз, с которым за звание лучшего защитника мирового хоккея может конкурировать только Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш», но есть у «косаток» и другие козыри: например, едва ли не лучший вратарский тандем в лиге, выстроенная оборона и система игры нового тренера Адама Фута с упором на скорость.

«Колорадо» с Макаром и Нейтом Маккинноном и «Даллас Старз» с невероятной глубиной состава — это еще два сформировавшихся претендента на Кубок Стэнли. Но НХЛ тем и хороша, что часто преподносит сюрпризы, а выстрелить может команда, от которой этого никто не ожидал.

Кто станет лучшим новичком сезона

Еще одной интереснейшей интригой, причем с весомым участием российского игрока, будет сражение за приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи». Главным фаворитом считается уже успевший немного поиграть за «Монреаль Канадиенс» (самую молодую по составу команду лиги) на финише прошлой кампании Иван Демидов.

Российский нападающий очень хорош и готов творить магию, но у него много серьезных конкурентов как с предыдущих драфтов, так и с последнего. Выбранные летом «Айлендерс» и «Сан-Хосе» защитник Мэттью Шефер и форвард Майкл Миса соответственно сразу заходят в составы своих команд. Как и блестяще проявивший себя в тренировочном лагере «Ванкувера» Брейден Кутс.

Но не стоит забывать и о Зейне Парехе из «Калгари», Заке Буйуме из «Миннесоты», еще одном форварде «Сан-Хосе» Сэме Диккинсоне, Айзеке Ховарде из «Эдмонтона», Райане Леонарде из «Вашингтона» и российском защитнике «Каролины» Александре Никишине. Все они уже поиграли в НХЛ, так что обладают опытом, но при этом не уступают самым юным новичкам и по навыкам.