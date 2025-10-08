Овечкин сделал подарок больной раком девочке

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок четырехлетней девочке, которая борется с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «столичных».

«Вот тебе подарок от меня и от нашей команды», — заявил Овечкин.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона». Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

