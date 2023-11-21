«Игрокам не разрешают соревноваться с россиянами»: Красную машину отстранили от Кубка мира

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Его слова приводит Daily Faceoff.
«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме.
Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами.
Необходимо принимать во внимание все это», — заявил Уолш.
Автор статьи Фрэнк Серавалли выражает собственную позицию относительно этого заявления. Он заметил, что это не соответствует политике ассоциации.
«Это ставит Уолша и NHLPA в трудное положение. Задача организации заключается в том, чтобы защищать всех ее членов вне зависимости от национальности и происхождения. Что он скажет российским игрокам НХЛ?» — задается вопросом Серавалли.
В свою очередь, сам Уолш признает, что ситуация сложилась тяжелая. И он понимает, что к спорту она имеет мало отношения.
«Я представляю всех. И я собираюсь поддерживать своих ребят. Это действительно сложная ситуация. Сложная и очень неприятная.
Это ужасно, приходится думать о том, чтобы отделить спорт от происходящего в мире, и это очень непросто сейчас»,
— признал Уолш.
В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.
Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.
Отметим при этом, что IIHF не имеет отношения к организации Кубка мира, поскольку турнир проводит НХЛ, и в нем принимают участие игроки команд лиги. Руководство NHLPA неоднократно заявляло, что стремится защищать интересы членов профсоюза вне зависимости от их национальности, и поэтому в лиге продолжают играть российские хоккеисты.
Однако сейчас НХЛ отказывает россиянам в праве выступить на своем же турнире.
В последний раз Кубок мира проходил в 2016 году. Очередной турнир изначально планировался на 2024 год, но его перенесли из-за того, что ряд стран мог отказаться соревноваться с российской сборной. Примечательно, что американские болельщики в соцсетях сами выражают недовольство недопуском России и заявляют о необходимости ее участия.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что решение о недопуске россиян не стало сюрпризом.
«Не думаю, что здесь стоит чему-то удивляться. Это коалиция, которая предъявляет нам претензии, — кто-то и вовсе открыто поддерживает ведение боевых действий на Украине против России.
Там решают не спортивные функционеры, а немного другие люди»,
— констатировал специалист.
На днях стало известно, что лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может быть в порядке исключения включен в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры — а не через три года после этого, как следует по правилам. Плющев заметил, что сравнивать эти ситуации не стоит, поскольку речь идет о конкретном игроке, который имеет в лиге высокий авторитет.
«Саша уже давно играет за океаном за клуб НХЛ, пользуется большим авторитетом и уважением как среди болельщиков, так и среди специалистов. Есть там те, кто стараются подлить грязи. Но он игрок, и его как игрока ценят и отдают ему дань уважения. Не надо ничего сравнивать, искать какие-то параллели.
Вообще, не надо ничего ни у кого просить. Мы — самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами. Придет время — думаю, достаточно скоро, — когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо. Не надо думать о том, чего они скажут — да по барабану.
Мы — одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться»,
— заключил Плющев.