«Игрокам не разрешают соревноваться с россиянами»: Красную машину отстранили от Кубка мира

Игроки сборной России Владимир Тарасенко, Иван Морозов, Никита Задоров, Александр Барабанов и Никита Нестеров (слева направо) радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами России и Швеции.

Сборная России не будет допущена до участия в Кубке мира по хоккею — 2025. Об этом заявил глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что здесь нечему удивляться, а также призвал не обращать на это внимание, поскольку со временем международные организации сами будут просить россиян вернуться.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Его слова приводит Daily Faceoff.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме.

Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами.

Необходимо принимать во внимание все это», — заявил Уолш.

Автор статьи Фрэнк Серавалли выражает собственную позицию относительно этого заявления. Он заметил, что это не соответствует политике ассоциации.

«Это ставит Уолша и NHLPA в трудное положение. Задача организации заключается в том, чтобы защищать всех ее членов вне зависимости от национальности и происхождения. Что он скажет российским игрокам НХЛ?» — задается вопросом Серавалли.

В свою очередь, сам Уолш признает, что ситуация сложилась тяжелая. И он понимает, что к спорту она имеет мало отношения.

«Я представляю всех. И я собираюсь поддерживать своих ребят. Это действительно сложная ситуация. Сложная и очень неприятная.

Это ужасно, приходится думать о том, чтобы отделить спорт от происходящего в мире, и это очень непросто сейчас»,

— признал Уолш.

В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Отметим при этом, что IIHF не имеет отношения к организации Кубка мира, поскольку турнир проводит НХЛ, и в нем принимают участие игроки команд лиги. Руководство NHLPA неоднократно заявляло, что стремится защищать интересы членов профсоюза вне зависимости от их национальности, и поэтому в лиге продолжают играть российские хоккеисты.

Однако сейчас НХЛ отказывает россиянам в праве выступить на своем же турнире.

В последний раз Кубок мира проходил в 2016 году. Очередной турнир изначально планировался на 2024 год, но его перенесли из-за того, что ряд стран мог отказаться соревноваться с российской сборной. Примечательно, что американские болельщики в соцсетях сами выражают недовольство недопуском России и заявляют о необходимости ее участия.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что решение о недопуске россиян не стало сюрпризом.

«Не думаю, что здесь стоит чему-то удивляться. Это коалиция, которая предъявляет нам претензии, — кто-то и вовсе открыто поддерживает ведение боевых действий на Украине против России.

Там решают не спортивные функционеры, а немного другие люди»,

— констатировал специалист.

На днях стало известно, что лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может быть в порядке исключения включен в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры — а не через три года после этого, как следует по правилам. Плющев заметил, что сравнивать эти ситуации не стоит, поскольку речь идет о конкретном игроке, который имеет в лиге высокий авторитет.

«Саша уже давно играет за океаном за клуб НХЛ, пользуется большим авторитетом и уважением как среди болельщиков, так и среди специалистов. Есть там те, кто стараются подлить грязи. Но он игрок, и его как игрока ценят и отдают ему дань уважения. Не надо ничего сравнивать, искать какие-то параллели.

Вообще, не надо ничего ни у кого просить. Мы — самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами. Придет время — думаю, достаточно скоро, — когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо. Не надо думать о том, чего они скажут — да по барабану.

Мы — одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться»,

— заключил Плющев.