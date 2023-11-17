«Не имеете права»: России запретили проводить Всемирные игры дружбы

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

17 ноября генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выступил с заявлением, в котором намекнул на то, что Россия не должна проводить Всемирные Игры дружбы в 2024 году, сославшись на ее непризнание со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это мероприятие организовывается вне рамок спорта. Чего только стоит то, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу WADA», — приводит слова Ниггли РИА Новости.

Что такое Всемирные Игры дружбы?

Игры дружбы — 2024 — спортивное соревнование, которое включает в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Среди них представлены акробатический рок-н-ролл, тхэквондо, падел, брейкинг, спортивное программирование, шахматы и другие.

Мероприятие пройдет в сентябре будущего года в двух городах — Москве и Екатеринбурге. Большую часть соревнований примут спортивные объекты столицы — ожидается, что церемония открытия пройдет в Лужниках. В уральском кластере будут соревноваться гимнасты, прыгуны в воду, дзюдоисты, легкоатлеты и пловцы.

По словам организаторов, целью проведения Игр дружбы не является замещение Олимпийских игр.

«Мы чувствуем запрос от международного сообщества на проведение неполитизированных соревнований. Игры должны объединять страны, которые хотят состязаться без оглядки на политику. Единственный критерий — это результаты. Мы не заменяем Олимпиаду, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям», — заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в рамках саммита «Россия — Африка», состоявшегося в сентябре 2023 года.

Почему WADА выступает против Игр дружбы?

У WADA много претензий к России — начиная от непризнания Российского антидопингового агентства организацией (РУСАДА) соответствующей международным правилам из-за подмены базы данных московской лаборатории, завершая делом фигуристки Камилы Валиевой, которая из-за положительной допинг-пробы не получила золотую медаль командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В ответ на это Россия приостановила выплату взносов в WADA — за 2023-й год организация недополучила $1,2 млн. В списках должников WADA фигурируют также Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.

Министерство спорта России объяснило свое решение не выплачивать взнос тем, что после исключения страны из Совета Европы к ней не должны применяться прежние требования о выплате взносов в WADA.

Как реагируют на скандалы вокруг новых Игр?

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова считают, что Запад опасается проведения Всемирных игр дружбы из-за того, что они могут отнять значительную аудиторию у Олимпиады.

«Они испугались! Таких соревнований еще нет. 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести такие соревнования в других странах. МОК отстал. У него классические виды спорта, а тут новые направления», — сказала Роднина.

«Думаю, их раззадорило, что, если мы проведем соревнования стран БРИКС, — это полмира. Их пугает, что на наши соревнования захотят приехать атлеты из других стран», — отметила Журова.

За проведение Игр дружбы выступил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва. В рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Кодва заявил, что африканские спортсмены с удовольствием примут участие в соревнованиях и призвал отказаться от дальнейшей политизации спорта.

«Спорт должен объединять. Мы против дискриминации российских атлетов. Спорт не должен становиться объектом политических баталий. Он должен оставаться инструментом сохранения мира, объединения народов и совершенства мира», — приводит слова чиновника ТАСС.