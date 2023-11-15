МОК запретил всем странам участвовать в Играх дружбы в России

МОК призвал национальные олимпийские комитеты всех стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. Глава МОК Томас Бах заявил, что Москва организует турнир в политических целях, а директор МОК по связям с общественностью Джеймс Маклеод уверен, что приезд в РФ равноценен нарушению цели олимпийского движения «сохранить автономию спорта». Глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин заявил, что Игры дружбы позволят деполитизировать спорт, поскольку допускают к участию всех атлетов независимо от национальной принадлежности.

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью Джеймс Маклеод призвал национальные олимпийские комитеты (НОК) всех стран игнорировать Всемирные игры дружбы, которые пройдут в России с 15 по 29 сентября 2024 года.

«Принимая во внимание постоянно растущую политизацию мирового спорта, мы призываем все национальные комитеты с осторожностью отнестись к этой инициативе.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет не только вступать в конфликт с рекомендациями Исполкома МОК от 25 февраля 2022 года (не принимать участие в любых соревнованиях на территории России. — «Газета.Ru»), но и будет противоречить общей цели олимпийского движения — сохранить независимость и автономию спорта», — заявил Маклауд, чьи слова приводит портал Inside the Games.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также уверен, что Россия стремится использовать Всемирные игры дружбы в сугубо политических целях.

По мнению главы МОК, сейчас спорт остается вне политики, однако Россия пытается изменить положение дел.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета. Однако это же правительство пытается провести абсолютно политизированное спортивное мероприятие. Государства пытаются захватить международный спорт. Если они это сделают, то роль международных федераций и олимпийского движения станет незначительной», — заявил Бах на форуме международных федераций в Лозанне.

Президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти официально призвал все страны отказаться от участия во Всемирных играх дружбы. Он заявил, что проведение в России турниров-конкурентов Олимпийским играм «не способствует диалогу в спортивном мире в эти трудные времена».

В России главной целью Всемирных игр дружбы называют возможность укрепить международные связи и дать своим спортсменам шанс посоревноваться на мировом уровне.

С февраля 2022 года большинство российских атлетов лишены этой возможности в связи с рекомендациями МОК, который потребовал, чтобы международные федерации не допускали россиян до соревнований.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге», — говорится в постановлении Владимира Путина.

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин подчеркнул, что эти соревнования должны стать полной противоположностью политизированным турнирам, на которые спортсмены допускаются по национальному признаку.

«Мы чувствуем потребность международного сообщества в деполитизации Игр. Они должны объединить страны, которые готовы конкурировать вне политики.

Мы не заменяем Олимпийские игры — мы создаем мощное дополнение к мировым соревнованиям», — приводит слова Сорокина Sport24.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге. Атлеты поборются за медали в 27 видах спорта (например, баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, теннис). Ожидается участие 5,5 тысяч спортсменов.

Общий призовой фонд — 4,6 млрд рублей. Планируется, что летние и зимние Всемирные игры дружбы будут проводиться каждые четыре года.

Кроме того, Россия организует Игры БРИКС с 11 по 23 июня 2024 года — незадолго до Олимпийских игр в Париже.