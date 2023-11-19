Овечкин сбил с ног двоих россиян и приблизился к рекорду Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. Автором одной из шайб «столичных» стал капитан команды Александр Овечкин, который сократил до 67 голов отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Кроме того, он отметился силовыми приемами против двух соотечественников.

Минувшей ночью «Вашингтон» на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 4:3. После тяжелого старта сезона «столичные» постепенно выправляют положение — они выиграли уже четвертый матч кряду. Впервые в сезоне четыре победы подряд одержал и лично капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

При том, что «Коламбус» в текущем розыгрыше «регулярки» идет в аутсайдерах Восточной конференции, для хозяев было бы ошибкой отнестись к соперникам снисходительно. И «жакеты» показали, что не намерены просто так отдавать матч. Первый период получился тяжелым для обеих команд и закончился без голов. Впрочем, Овечкин был близок к тому, чтобы открыть счет, но шайба после его мощного броска попала в штангу.

Зато лидер «Кэпс» отметился силовыми приемами, причем пострадали от него соотечественники — Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

Во втором же периоде голы появились, и первую шайбу забросили гости — семиматчевую безголевую серию прервал Джонни Годро. Однако «столичные» не дали ему долго радоваться: буквально полторы минуты спустя Сонни Милано точно замкнул передачу Алексея Протаса (1:1). Еще восемь минут понадобилось белорусскому защитнику, чтобы забросить уже самостоятельно (2:1).

Затем же болельщики «Вашингтона» увидели то, ради чего они и ходят на матчи — гол Овечкина.

Дилан Строум стянул на себя троих соперников за чужими воротами и выдал пас на центр, где вышедший со скамейки Овечкин оказался один на один с вратарем и не оставил тому ни единого шанса (3:1).

Великая Восьмерка забросил свою пятую шайбу в сезоне, доведя общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до 827. Таким образом, он на 67 шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Кроме того, Овечкину осталось набрать всего три очка до отметки в 1500 результативных действий в регулярных чемпионатах НХЛ. Совсем скоро россиянин станет 16-м игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение.

Заключительная 20-минутка осталась за «Коламбусом». На 48-й минуте первую шайбу в составе «жакетов» забросил Иван Проворов (2:3), при этом его гол вызвал бурные протесты у тренерского штаба «столичных» — им показалось, что в толчее у ворот «Вашингтона» создавалась помеха вратарю, и россиянин забил не по правилам.

Был даже взят запрос на помеху, но судьи не усмотрели нарушения, в итоге наказав «Кэпс» малым штрафом за задержку времени.

А вскоре Хендрикс Лапьер забросил четвертую шайбу «Вашингтона», сняв вопросы о победителе (4:2). Гости еще успели ответить голом Джастина Дэнфорта, но, хотя они и выиграли третий период, матч они проиграли (3:4).

Лично для Овечкина эта победа стала 400-й на домашней площадке «Вашингтона» — «Кэпитал Уан Арене».

Российский капитан «столичных» стал всего 11-м игроком в истории лиги, которому удалось одержать победы более чем в 400 матчах на одной арене. Лидирует по этому показателю Никлас Линдстрем, который выиграл 520 встреч на стадионе «Детройт Ред Уингз» — «Джо Луис Арене».

«Мне кажется, мы нашли свою игру, — заявил Овечкин после матча пресс-службе НХЛ. — Наш вратарь Чарли Линдгрен играл изумительно и помог нам добиться победы. Нам сейчас нет смысла заглядывать в турнирную таблицу. Мы просто действуем на льду с максимальной самоотдачей и пытаемся набирать в каждой игре по два очка».

После встречи самым обсуждаемым эпизодом был гол Проворова. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что его помощники увидели фол со стороны гостей.

«Нам нужно было время, чтобы изучить момент, поэтому мы взяли тайм-аут. Наша видеобригада увидела нарушение, и в итоге мы решили взять челлендж», — пояснил Карбери.

В свою очередь, Проворов отказался обсуждать подробности. Он пояснил, что для судей это был сложный эпизод, и его трудно оценивать со стороны.

«Не хочу ничего говорить по этому поводу. Я имею в виду, нет сомнений, что для арбитров это был сложный эпизод. Рефери было тяжело, ведь все произошло очень быстро. Я мог бы по-разному интерпретировать ситуацию, но получилось, как получилось», — констатировал Проворов.