«Несколько недель борьбы за жизнь»: хоккейный талант из Кузбасса умер в 17 лет от укуса клеща

Евгений Хвалько, ставший в апреле чемпионом России по бенди в составе «Кузбасса», скончался в больнице после нескольких недель напряженной борьбы с клещевым энцефалитом. Талантливому спортсмену было всего 17 лет. Глава Министерства физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус заявил, что семье хоккеиста будет оказана вся необходимая помощь.

17-летний российский хоккеист с мячом, сын известного игрока и тренера Евгения Хвалько — Евгений Хвалько-младший — скончался 2 августа в результате тяжелых осложнений, которые были спровоцированы клещевым энцефалитом.

Федерация хоккея с мячом России выразила соболезнования на своем официальном сайте и сообщила, что информация о времени и месте похорон будет опубликована дополнительно позднее.

«Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении организации.

Официальная страница клуба «Кузбасс» ВКонтакте посвятила Хвалько трогательный пост:

«Ушел из жизни парень, обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет... Хоккейный клуб «Кузбасс» и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения, мы скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении.

Также пресс-служба «Кузбасса» отметила все успехи Хвалько-младшего, которых он успел достичь за короткий срок пребывания в команде (хоккеист присоединился к коллективу в сезоне-2022/2023).

Так, 17-летний спортсмен сыграл в составе молодежки «Кузбасса» 30 матчей, в которых отличился 20-ю (!) голевыми действиями: забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. В том числе благодаря успешным действиям Хвалько команда «Кузбасс 2005» одержала победу на первенстве России среди юниоров.

Неудивительно, что после такого вклада в командный успех Хвалько удостоился звания лучшего полузащитника первенства России среди юниоров.

Кроме того, в марте юный талант был вызван в главную команду «Кузбасса» на матч против сборной России.

«На празднике Русского хоккея в Кемерово Евгений забил свой первый мяч за основную команду «Кузбасса». Светлая память», — такими словами завершается пост, посвященный Хвалько-младшему.

Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и поражение головного мозга и оболочки спинного мозга. В результате заболевание вызывает тяжелые неврологические и психиатрические осложнения и даже смерть.

Вирус переносят иксодовые клещи, при этом заболеть от зараженной особи могут от 2 до 6% укушенных людей.

Максимальный подъем заболеваемости наблюдается в мае-июне — вероятно, Хвалько-младший был укушен в этот период, поскольку врачи боролись за его жизнь в больнице на протяжении последнего месяца.

Глава Министерства физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус выразил соболезнования и готовность оказать всю необходимую помощь семье спортсмена.

«Большая трагедия, все кузбассовцы и клуб скорбят. Я еще не связывался с отцом и мамой Евгения. Семья выберет место для похорон, а мы окажем всю необходимую помощь», — приводит слова Мяуса «Матч ТВ».

Напомним, отец 17-летнего хоккеиста Евгений Хвалько — известный в прошлом игрок в хоккей с мячом, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Мира и трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Сезон-2022/23 он проработал тренером юниорской команды «Кузбасса».