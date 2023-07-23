В Петербурге президент шахматного клуба избил трех человек игровой доской. Что известно

В Международный день шахмат, 20 июля, руководитель клуба «Петровская ладья» Александр Волков вместе со своими подчиненными употребил спиртное, после чего накинулся с шахматной доской на преподавателя организации Сергея Видякина, администратора и охранника, попытавшегося предотвратить нападение.
Больше всех пострадал охранник клуба, у которого разбита голова и оторвано ухо. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
65-летний Сергей Видякин попал в реанимацию. Он получил травмы головы, грудной клетки и туловища. Помимо этого, шахматный тренер получил отравление этанолом, его состояние также является тяжелым.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, что пострадавший потерял много крови, а его лицо обмотано медицинскими бинтами.
У администратора шахматного клуба диагностированы сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове.
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». Нападавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Почему произошла драка?
По информации петербургской «Фонтанки», причиной конфликта стала просьба преподавателя клуба о повышении в должности, после которой его начальник пришел в ярость и схватился за шахматную доску, нанеся ею несколько ударов.
В пресс-службе главы МВД по Санкт-Петербургу заявили, что следователи продолжают изучать детали случившегося.
«В ходе проверки выяснено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков, между потерпевшим и его коллегой произошел конфликт, в ходе которых последний нанес множественные травмы своему оппоненту», — заявили в МВД.
«Фанат шахмат»
По словам сотрудницы «Петровской ладьи» Галины Федосеевой, пострадавший Видякин в прошлом не вел себя агрессивно, из-за чего конфликт стал для нее неожиданностью.
«У меня нет информации о том, что произошло. Я могу лишь сказать, что этот человек не относиться к вспыльчивым и это был День шахмат.
Дети, которые у него занимаются, от него в восторге, это не непонятно кто. Он просто фанат шахмат, энтузиаст!» — приводит слова Федосеевой газета.
Сам Видякин, находясь в больнице, затруднился рассказать о подробностях инцидента, сославшись на потерю памяти.
«Он говорит, что ничего не помнит из событий той ночи, пояснений никаких не дает»,
— заявил источник агентства РИА Новости, знакомый с ситуацией.
По данным пресс-службы Международной федерации шахмат (FIDE), Видякин, которому присвоен ID с номером 3414289, имеет лицензию на тренерскую деятельность, а также обслуживает турниры в качестве судьи, работая преимущественно на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
В случае вынесения обвинительного приговора, 36-летнему главе «Петровской ладьи» Александру Волкову может грозить наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста или тюремного заключения.