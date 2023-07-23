В Петербурге президент шахматного клуба избил трех человек игровой доской. Что известно

В Международный день шахмат, 20 июля, президент одного из шахматных клубов в пьяном состоянии напал на трех подчиненных. Они получили тяжелые травмы: один из них находится в реанимации, у другого оторвано ухо и разбита голова. В нападении на сотрудников с шахматной доской подозревают 36-летнего Александра Волкова. «Газета.Ru» рассказывает об обстоятельствах конфликта.

В Международный день шахмат, 20 июля, руководитель клуба «Петровская ладья» Александр Волков вместе со своими подчиненными употребил спиртное, после чего накинулся с шахматной доской на преподавателя организации Сергея Видякина, администратора и охранника, попытавшегося предотвратить нападение.

Больше всех пострадал охранник клуба, у которого разбита голова и оторвано ухо. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

65-летний Сергей Видякин попал в реанимацию. Он получил травмы головы, грудной клетки и туловища. Помимо этого, шахматный тренер получил отравление этанолом, его состояние также является тяжелым.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что пострадавший потерял много крови, а его лицо обмотано медицинскими бинтами.

У администратора шахматного клуба диагностированы сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове.

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение среднего вреда здоровью». Нападавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Почему произошла драка?

По информации петербургской «Фонтанки», причиной конфликта стала просьба преподавателя клуба о повышении в должности, после которой его начальник пришел в ярость и схватился за шахматную доску, нанеся ею несколько ударов.

В пресс-службе главы МВД по Санкт-Петербургу заявили, что следователи продолжают изучать детали случившегося.

«В ходе проверки выяснено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков, между потерпевшим и его коллегой произошел конфликт, в ходе которых последний нанес множественные травмы своему оппоненту», — заявили в МВД.

«Фанат шахмат»

По словам сотрудницы «Петровской ладьи» Галины Федосеевой, пострадавший Видякин в прошлом не вел себя агрессивно, из-за чего конфликт стал для нее неожиданностью.

«У меня нет информации о том, что произошло. Я могу лишь сказать, что этот человек не относиться к вспыльчивым и это был День шахмат.

Дети, которые у него занимаются, от него в восторге, это не непонятно кто. Он просто фанат шахмат, энтузиаст!» — приводит слова Федосеевой газета.

Сам Видякин, находясь в больнице, затруднился рассказать о подробностях инцидента, сославшись на потерю памяти.

«Он говорит, что ничего не помнит из событий той ночи, пояснений никаких не дает»,

— заявил источник агентства РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По данным пресс-службы Международной федерации шахмат (FIDE), Видякин, которому присвоен ID с номером 3414289, имеет лицензию на тренерскую деятельность, а также обслуживает турниры в качестве судьи, работая преимущественно на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

close 100%

В случае вынесения обвинительного приговора, 36-летнему главе «Петровской ладьи» Александру Волкову может грозить наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста или тюремного заключения.