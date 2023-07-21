«Тысячи угроз»: грабители пытались ворваться в дом Карякина после поддержки СВО

Родившийся в Крыму гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о тысячах сообщений с угрозами из-за публичной поддержки спецоперации России на Украине. В 2022 году шахматист был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат за свою позицию, а затем сам отказался выступать на Кубке мира под нейтральным флагом. Карякин сообщил, что в прошлом году внутрь его дома пытались прорваться злоумышленники. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Шахматист Сергей Карякин, который в 2016 году принимал участие в матче на первенство мира против норвежца Магнуса Карлсена и уступил ему только на тай-брейке, заявил, что подвергается беспрецедентному давлению из-за своей позиции по СВО.

«Угрозы поступают постоянно. Сказать, что я привык, неправильно, но уже абстрагировался от этого. Без преувеличения — я получал тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить»,

— рассказал Карякин РИА Новости.

По словам гроссмейстера, злоумышленники испугались сработавшей сигнализации и скрылись.

Он добавил, что действует по принципу: «Собаки лают, караван идет», но может обратиться в правоохранительные органы, потому что «люди порой переходят все грани».

Совпадение или нет?

Шахматист связывает произошедшее со своими высказываниями в поддержку спецоперации.

«Совпадение это или нет, каждый решит сам.

Но будет очень странно, если это совпадение», — сказал Карякин.

Также шахматист призвал Россию «освободить города» на Украине, чтобы местные жители перестали верить своему правительству.

«Зомбированность на Украине, безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большая часть этому поддается. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли правду», — заявил гроссмейстер.

Родившийся в Симферополе шахматист публично поддержал спецоперацию, выпустив в феврале 2022 года обращение к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, он ездил в Донецк вместе с участниками общественного движения «Народный фронт», курировал сборы бронежилетов, квадрокоптеров, тепловизоров и других вещей для российской армии, принимал участие в митинге в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, а также территорий Херсонской и Запорожской областей.

Дисквалификация и отказ от нейтрального флага

В детстве Карякин долго занимался в шахматном клубе Краматорска — города в Донецкой области, за который идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и формированиями ДНР.

В том числе по этой причине гроссмейстер считает своим долгом оказывать поддержку российским военным в Донбассе.

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За свою позицию в марте прошлого года Карякин был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (FIDE) на шесть месяцев. По этой причине он пропустил Турнир претендентов, на который ранее отобрался по спортивному принципу, и лишился шанса побороться за шахматную корону.

По окончании срока дисквалификации FIDE пригласила Карякина выступить на Кубке мира под нейтральным флагом, но отказался уже сам шахматист.

«Из‑за отсутствия флага России решил отказаться от этого турнира.

Когда играешь против сильнейших шахматистов мира, нужно чувствовать себя комфортно и быть в гармонии. Понимаю, что эту гармонию не обрел бы — все время корил бы себя, что это неправильно. Не хочу выступать под нейтральным флагом», — пояснил Карякин «Матч ТВ».

В последний год гроссмейстер пробует себя в управленческой сфере. В частности, он был избран президентом Федерации шахмат Московской области, а также стал заместителем председателя Комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты РФ.