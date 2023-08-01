«Били руками и ногами»: в Подмосковье напали на чемпиона Европы Шабалкина

Чемпион Европы в составе сборной России Никита Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе драки. Обстоятельства произошедшего до конца не ясны: Telegram-канал Mash сообщает, что спортсмен вступил в конфликт с нанятыми им строителями, а Baza — что баскетболист подрался с хозяином автомойки. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что напавшие на Шабалкина могут получить реальный срок.

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола». По словам источника издания, хулиганы напали на спортсмена возле автомойки, били руками и ногами. Из-за полученных травм Шабалкин ненадолго потерял сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы, баскетболиста госпитализировали. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. В больнице Шабалкину диагностировали ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, пишет Telegram-канал 112.

Mash сообщил, что Шабалкина избили нанятые им рабочие. Утверждается, что конфликт произошел из-за отказа спортсмена оплачивать работы по благоустройству дома. При этом драку якобы мог спровоцировать сам баскетболист: источник со ссылкой на рабочих отметил, что Шабалкин был недоволен качеством работ и отказался платить. Конфликт начался по телефону, а потом спортсмен сам приехал на участок в деревне Голиково, где, по словам строителей, набросился на них — ударил одного по голове, вызвав у того сотрясение мозга, разбил стеклянный стол и так порезал себе руку.

Строители, по данным Telegram-канала, нанесли баскетболисту несколько ударов. Судя по видео, которое опубликовал Mash, Шабалкин вызвал скорую помощь самостоятельно. Строители сняли побои и написали на спортсмена заявление в полицию.

Существует и другая версия произошедшего, о которой пишет Telegram-канал Baza: Шабалкин днем 31 июля подрался с хозяином автомойки, 37-летним Спартаком Бабаяном. По информации источника, мужчины «что-то не поделили». Полицию на место вызвала подруга Шабалкина — спортсмен позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что избившим баскетболиста людям может грозить до 12 лет лишения свободы, поскольку здоровью спортсмена был нанесен тяжкий вред.

«Следует отметить, что, вероятнее всего, уголовное дело будет возбуждено по пункту А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.

Вероятнее всего, преступники получат реальный срок, это по практике так.

Вероятно, квалификация будет именно такая, потому что закрытая черепно-мозговая травма, человек в больнице. И, скорее всего, экспертиза, которая потом будет однозначно назначена в отношении Шабалкина, подтвердит, что его здоровью был причинен тяжкий вред», — заявил Калинов.

При этом адвокат не стал исключать вариант, при котором преступники получат условный срок, однако назвал его маловероятным.

«Может быть установлено, что Шабалкину был причинен вред здоровью средней тяжести. Тогда дело будет переквалифицировано... Наказание — до пяти лет лишения свободы. В данном случае преступники отделаются, вероятнее всего, условным сроком. Но я думаю, что вред здоровью средней тяжести маловероятен в случае Шабалкина. Я не являюсь судмедэкспертом, но, по практике, раз человек доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу без сознания, то я уверен, преступникам будет грозить реальный срок», — заключил Калинов.

Заслуженный тренер России Сергей Елевич признался, что был удивлен появившимся новостям о драке с участием Шабалкина.

«Ужас. Кошмар. Я очень удивлен.

Никита — человек очень доброжелательный, миролюбивый, совсем не конфликтный. Он никогда не пойдет на конфликт.

Поражаюсь той агрессивной риторике, которая сегодня порой встречается», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Шабалкин — чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер европейского первенства 2011 года, серебряный призер Универсиады 2009 года. Имеет звание заслуженного мастера спорта и золотую медаль за победу в молодежном розыгрыше Евролиги сезона-2003/04. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, ЦСК ВВС, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив‑Кубань», УНИКС.

Спортсмен не в первый раз становится участником криминальной истории. В 2021 году он попал под колеса такси в центре Москвы. Баскетболист переходил дорогу и не успел до конца зеленого сигнала для пешеходов, из-за чего у него и водителя автомобиля завязался словесный конфликт, по итогу которого водитель «усадил» бывшего спортсмена на капот и протащил 15 метров. Шабалкин попал в больницу, у него диагностировали травмы коленей и голеностопа.

После инцидента баскетболист признал свою неправоту в том, что переходил улицу не по правилам дорожного движения, однако раскритиковал водителя за его поступок.

«Он посигналил — причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну все, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть», — цитировал игрока «Матч ТВ».