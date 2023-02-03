Ткани отмирают: Костомарову ампутируют пальцы на ногах, сообщили СМИ

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который с 10 января находится в больнице из-за пневмонии, будет вынужден перенести серьезную операцию из-за отмирания тканей конечностей. Telegram-канал Mash сообщает, что именитому спортсмену решено ампутировать пальцы на ногах, но врачи продолжают бороться за пальцы рук.

По информации Mash, операция по ампутации пальцев на ногах Романа Костомарова должна состояться в ближайшие дни. Врачи на протяжении долгого времени боролись за сохранение пальцев, однако из-за того, что спортсмен был несколько дней подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — искусственное насыщение крови кислородом, необходимое при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности), мелкие сосуды были повреждены, и началось отмирание тканей.

Костомаров до сих пор находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и, по различным прогнозам, будет еще некоторое время подключен к этому аппарату. В связи с этим существует риск развития пневмонии и сепсиса.

На данный момент врачи приняли решение только об ампутации пальцев ног, а за пальцы рук продолжают бороться.

Костомаров дышит при помощи трахеостомы — специальной трубки, которую хирургическим путем ввели в трахею для обеспечения дыхания. Родным и близким уже позволено находиться у него в палате.

О том, что олимпийскому чемпиону может грозить ампутация, стало известно 1 февраля. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на свой источник в больнице.

«Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача. Все достаточно стабильно.

Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщил источник.

О том, что Костомарову, несмотря на улучшение состояния, еще необходима процедура ИВЛ, сообщил 31 января «Матч ТВ».

«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается. Есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщил источник.

2 февраля появилась информация, что лечению фигуриста серьезно препятствует заражение крови.

«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.

В эти дни — 3 и 4 февраля — Костомаров вместе со своей супругой — призеркой Олимпийских игр Оксаной Домниной — должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде, однако несколько дней назад, еще до новостей об ампутации, было объявлено о переносе ледового спектакля на 2024 год.

Фигурист также был задействован в гала-шоу Ильи Авербуха и в спектакле на льду «Анна Каренина», где играл одну из главных ролей — Алексея Воронского. Но возможно, что ампутация поставит крест на выступлениях фигуриста на льду.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Также танцевальный дуэт трижды выигрывал национальное первенство, становился победителями чемпионатов мира (дважды) и Европы (трижды).

Со своей нынешней супругой Оксаной Домниной Костомаров начал отношения после развода с Юлией Лаутовой в 2007 году. В 2011 году у Костомарова и Домниной родилась дочь Анастасия, а через два года они расстались.

Однако в 2014-м пара вновь сошлась, и в апреле того года брак был официально зарегистрирован, а в 2016 году в семье появился сын Илья.