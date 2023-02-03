Ткани отмирают: Костомарову ампутируют пальцы на ногах, сообщили СМИ

По информации Mash, операция по ампутации пальцев на ногах Романа Костомарова должна состояться в ближайшие дни. Врачи на протяжении долгого времени боролись за сохранение пальцев, однако из-за того, что спортсмен был несколько дней подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — искусственное насыщение крови кислородом, необходимое при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности), мелкие сосуды были повреждены, и началось отмирание тканей.
Костомаров до сих пор находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и, по различным прогнозам, будет еще некоторое время подключен к этому аппарату. В связи с этим существует риск развития пневмонии и сепсиса.
На данный момент врачи приняли решение только об ампутации пальцев ног, а за пальцы рук продолжают бороться.
Костомаров дышит при помощи трахеостомы — специальной трубки, которую хирургическим путем ввели в трахею для обеспечения дыхания. Родным и близким уже позволено находиться у него в палате.
О том, что олимпийскому чемпиону может грозить ампутация, стало известно 1 февраля. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на свой источник в больнице.
«Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача. Все достаточно стабильно.
Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.
В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщил источник.
О том, что Костомарову, несмотря на улучшение состояния, еще необходима процедура ИВЛ, сообщил 31 января «Матч ТВ».
«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается. Есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщил источник.
2 февраля появилась информация, что лечению фигуриста серьезно препятствует заражение крови.
«Состояние остается стабильным, но наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остается проблемой», — сказал источник ТАСС.
В эти дни — 3 и 4 февраля — Костомаров вместе со своей супругой — призеркой Олимпийских игр Оксаной Домниной — должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде, однако несколько дней назад, еще до новостей об ампутации, было объявлено о переносе ледового спектакля на 2024 год.
Фигурист также был задействован в гала-шоу Ильи Авербуха и в спектакле на льду «Анна Каренина», где играл одну из главных ролей — Алексея Воронского. Но возможно, что ампутация поставит крест на выступлениях фигуриста на льду.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Также танцевальный дуэт трижды выигрывал национальное первенство, становился победителями чемпионатов мира (дважды) и Европы (трижды).
Со своей нынешней супругой Оксаной Домниной Костомаров начал отношения после развода с Юлией Лаутовой в 2007 году. В 2011 году у Костомарова и Домниной родилась дочь Анастасия, а через два года они расстались.
Однако в 2014-м пара вновь сошлась, и в апреле того года брак был официально зарегистрирован, а в 2016 году в семье появился сын Илья.