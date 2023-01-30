Сердцебиение пришло в норму, температура спала: что известно о состоянии Костомарова

Татьяна Навка и Роман Костомаров с золотыми медалями ХХ зимних Олимпийских игр в Турине, Италия, 2006 год

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Романа Костомарова остается стабильным. У прославленного спортсмена спала высокая температура, а также пришло в норму сердцебиение. Сообщается, что ему теперь не понадобится операция на сердце.

О госпитализации Романа Костомарова с пневмонией стало известно 10 января. В последние дни появилась информация, что фигурист, который провел в коме 14 дней, идет на поправку.

24 января чемпион был отключен от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом. А 30 января стало известно, что состояние Костомарова удалось стабилизировать.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сообщил источник ТАСС.

Источник РИА Новости подтвердил информацию о том, что спортсмен начал чувствовать себя лучше.

«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определенные выводы пока делать рано», — сказал собеседник агентства.

«РБК Спорт» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Костомарову предстоит долгое восстановление после перенесенной болезни.

Напомним, что у спортсмена была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за которой он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома — боец», — сказал источник.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что олимпийскому чемпиону может потребоваться операция из-за проблем с сердцем: кардиологи заметили нарушения в сердечной деятельности. Из-за этого встал вопрос, нужно ли проводить операцию или стоит обойтись медикаментозным лечением. Однако 26 января источник рассказал ТАСС, что сердце Костомарова функционирует в пределах нормы.

Это подтвердил телеканал РЕН ТВ, который сообщил, что у Костомарова спала высокая температура, а сердцебиение начало приходить в норму.

Спортсмен находится под постоянным контролем медицинского персонала, и ему уже начали делать массаж, необходимый для борьбы с застойными явлениями в организме.

Также 26-го числа стало известно, что фигурист окончательно пришел в сознание и к нему начали пускать близких людей.

«За прошедший день состояние Романа не изменилось. Он находится в сознании, общается с родными. Главное, что ухудшения нет», — заявил источник «Матч ТВ».

За день до этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, говоря о состоянии здоровья Костомарова, рассказала, что к нему пускают только супругу — бывшую фигуристку, призерку Олимпийских игр в танцах на льду Оксану Домнину.

«Состояние Костомарова улучшилось? Я слышала, что потихонечку ему становится лучше. Сейчас к нему пускают только жену», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Российский актер театра и кино Егор Бероев, который вместе с Костомаровым принимал участие в одном из сезонов шоу «Ледниковый период», выразил ему слова поддержки.

«Мы очень переживаем, это наш друг, близкий нам человек. Он потрясающий спортсмен и очень хороший человек. Переживаем каждый день, дай бог ему здоровья, молимся за него», — приводит слова Бероева ТАСС.