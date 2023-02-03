Трогал под одеждой: 48-летнего тренера обвинили в домогательствах к 10-летней фигуристке

Родители ученицы четвертого класса обвинили тренера по фигурному катанию в сексуальных домогательствах к их 10-летней дочери. Юная фигуристка рассказала, что мужчина якобы трогал ее «особенным образом» и забирался под одежду. Следственные органы возбудили уголовное дело, а адвокат Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что тренеру грозит тюремный срок от 12 до 20 лет, и объяснил, почему доказать его невиновность почти невозможно.

Издание «Московский комсомолец» сообщило, что в январе супружеская пара привела свою 10-летнюю дочь, которая учится в четвертом классе, на занятия по фигурному катанию на каток в одном из московских торговых центров. Девочка неуверенно стояла на коньках, поэтому ее родители приняли решение об индивидуальных занятиях с тренером.

Сообщается, что 24 января девочка вновь посетила тренировку, однако занятие не задалось — юная фигуристка много падала, а уже после рассказала родителям о том, что тренер будто бы «трогал ее особенным образом», из-за чего она не могла спокойно выполнять упражнения. Также девочка вспомнила, что ранее 48-летний мужчина якобы забирался руками ей под одежду, но тогда она посчитала это случайным событием.

Младшеклассница заявила, что точно уверена в произошедшем, а также рассказала родителям о своей растерянности и брезгливости из-за действий мужчины.

Родителей девочки поведение тренера также насторожило: специалист вел себя достаточно фривольно в отношении своих подопечных, называл младшеклассницу «кисулей», а также велел ей «собрать булки». Но родители решили довериться специалисту из-за солидного послужного списка.

Издание «МК» пишет, что мужчина создал музей олимпийских побед отечественного фигурного катания, а в экспозицию вошли «коллекция антикварных коньков от Петра I до наших дней, коллекция костюмов олимпийских чемпионов, настольных медалей и значков, антикварных открыток и газет».

Описание, которое дало издание, полностью совпадает с описанием музея фигурного катания, который располагается в Новогорске — на тренировочной олимпийской базе, где проводят сборы сильнейшие фигуристы России. Многие спортсмены отдали туда свои вещи для экспозиции, включая Анну Щербакову, Марка Кондратюка, Аделину Сотникову, Татьяну Волосожар и Максима Транькова.

По информации «МК», задержанный мужчина на допросе давил на жалость, говоря «что вся жизни пропала». Следственные органы возбудили уголовное дело.

У задержанного есть двое детей, младший из которых родился недавно, а женился он на своей бывшей ученице, которую тренировал с юности.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что может грозить тренеру в случае признания его виновным.

«Тренеру грозит наказание по части 4 статьи 132 уголовного кодекса за действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как правило, по такой статье лицо сразу берется под стражу, и практически всегда обвинительные приговоры. Осложняется тем, что человек находится в местах лишения свободы, и даже невозможно провести ему иной раз полиграф — исследование на детекторе лжи. Хоть это и не является доказательством, но в рамках проверки тем не менее. Затрудняется процесс защиты, когда человек находится в следственном изоляторе.

По моей практике, обычно не прислушиваются ни к каким доводам. Достаточно малолетней девочке сказать, что к ней приставали — и все. За основу берутся ее показания, показания тех лиц, которым она рассказала. Проводится экспертиза в отношении обвиняемого — комплексная психолого-сексолого-психиатрическая.

Даже в тех случаях, когда экспертиза показывает, что человек не болен педофилией, нет у него таких наклонностей, все равно идут обвинительные приговоры. Возбуждение такого дела — это, скорее всего, реальный срок. Минимальный — 12 лет, по России это стандартная практика», — рассказал адвокат.

Также Калинов отметил, что у подозреваемого по этой статье практически нет надежды получить условный срок.

«Подобных дел очень много. Сейчас вообще такое ощущение, что по данным делам, по 132 статье, будто бы показатели раскрываемости стараются выбить. Возбуждают дело, стоит кому-то что-то услышать… В моей практике были случаи, когда следователи заставляли и детей говорить, и родителей, которым дети рассказывали совершенно другое. В результате человек садился на 12 лет. Ситуация с данными делами катастрофическая.

Так получилось, что я специализируюсь на таких делах. У меня их было очень много, я как специалист по данной категории дел скажу, что доказать невиновность практически невозможно. Если возбудили — особенно, если взяли под стражу, — то это реальный срок.

Важно отметить, что, если тренер будет признан виновным, то об условном сроке речи быть не может. Это преступление считается особо тяжким, только 12 лет — и это минимальная планка наказания. Может, и больше», — заключил адвокат.