«Начали отмирать конечности»: Костомарову может грозить ампутация, сообщили СМИ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии. Несмотря на положительную динамику последних дней, появились тревожные новости о состоянии 45-летнего спортсмена. Дело может дойти до ампутации конечностей.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В последнее время поступали новости о положительной динамике выздоровления, но 1 февраля была опубликована информация о возможной ампутации конечностей спортсмена.

«Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача. Все достаточно стабильно, — сообщил Starhit со ссылкой на свой источник в больнице.

— Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать. Ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию. Сейчас идут переговоры с клиниками за границей».

При этом сообщается, что жизни прославленного спортсмена уже ничего не угрожает.

Еще в середине января состояние Костомарова, госпитализированного с двусторонней пневмонией и введенного в состояние медикаментозной комы, оценивалось как крайне тяжелое. Однако в последнее время наметилось улучшение, а сам пациент стал приходить в себя, хоть и оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается. Есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщал накануне источник «Матч ТВ».

«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определенные выводы пока делать рано. Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», – цитировал ТАСС знакомого с ситуацией специалиста 30 января.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой был госпитализирован 10 января, после того как выступил на новогоднем шоу, несмотря на повышенную температуру тела.

В итоге врачи из-за сложности ситуации приняли решение ввести больного в состояние комы, а положение Костомарова сравнивали с тем, в каком находилась певица МакSим, сумевшая в итоге полностью восстановиться после двусторонней пневмонии.

За свою карьеру Костомаров в паре с Татьяной Навкой добился больших успехов в танцах на льду.

Пара трижды становилась чемпионами России, трижды выигрывала финал серии Гран-при, три раза побеждала на чемпионате Европы, дважды брала чемпионаты мира, а венцом их карьеры стал триумф на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.

После этого Костомаров и Навка завершили карьеру, и с тех пор Роман выступает в различных ледовых шоу.

С 2007 года Костомаров после развода с фигуристкой Юлией Лаутовой стал проживать в фактическом браке с другой фигуристкой Оксаной Домниной, также выступавшей в танцах на льду и ставшей серебряной призеркой Олимпиады в 2010 году. В 2011-м у пары родилась дочь Анастасия, а через четыре года Костомаров и Домнина поженились. В январе 2016-го у них родился сын Илья.