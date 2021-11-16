Тарасова возмутилась поведением фанатов Медведевой, которые не поддержали Милохина

Евгения Медведева и Даня Милохин в восьмом выпуске шоу «Ледниковый период» исполнили психологически тяжелый номер о нападках анонимных хейтеров под песню Take Me To Church. После проката Татьяна Тарасова возмутилась, что никто из фанатов Медведевой не поддержал Милохина на своих плакатах; Максим Траньков поспорил с ее словами и заявил, что не стоит акцентировать внимание на этом после такого номера; Татьяна Навка восхитилась поведением Милохина в передаче, где он впервые за 16 лет поговорил с родителями, отдавшими его в детский дом; а Алина Загитова выведала у Медведевой, за что ей было «очень стыдно» в этом прокате.

«Очень обидно, что никто не написал на плакате «Даня»

Милохин изображал в прокате самого себя, читал реальные комментарии, отображенные на больших экранах в зале, и явно страдал, пока Медведева отыгрывала роль злобного хейтера в черном одеянии, который пишет оскорбления сразу с трех компьютеров и активно затягивает блогера в пучину отчаяния.

Не будем спойлерить оценки, но отметим: судьи оказались под большим впечатлением. Тема хейта в сети оказалась хорошо знакома всем членам жюри — таким же публичным людям, как Медведева и Милохин.

Татьяна Тарасова даже возмутилась тем, что фанаты фигуристки, посещающие каждый ее прокат на «Ледниковом периоде», принесли лишь плакаты с надписью «Женя», полностью проигнорировав Милохина.

— Вот я смотрю на зал, вроде вы за Медведеву и Милохина болеете все, да? — строго спросила Тарасова в микрофон.

— Да! — громогласно ответили трибуны.

— А пишете только «Женя». И ей было бы приятно, и нам всем было бы приятно, если бы вы написали еще и «Даня». Потому что, в конце концов, оценки мы ставим и ей, и ему — самое главное. Я, конечно, Даня, говорю о тебе.

Ты потрясающе катаешься. Потрясающе! Я не знаю, чем ты занимался раньше. Может, немножко ходил куда-то.

— Он просто по жизни немножко ходил, — пошутил ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

— Да. Может, играл в хоккей. Хотя все играют.

— Думаю, с игрушками больше, — снова съехидничал Ягудин.

— Все в разных условиях жили, все играли по-разному, — согласилась Тарасова. — Но, во всяком случае, у тебя есть интерес к фигурному катанию, Даня. Даже то, что ты хватаешь Лешку Ягудина перед прокатом, говоришь «Поехали» и делаешь с ним подсечки назад. Ты делаешь это абсолютно профессионально!

Конечно, мне очень обидно, что никто не написал «Даня». Я на это надеюсь. Пусть в следующий раз кто-нибудь напишет. У нас ведь тут пара!

В ответ на это заявление Тарасовой зал начал скандировать «Даня! Даня!».

— Номер, конечно, сложный очень, — продолжила судья. — Это не ваши веселые номера, где мы все ухахатывались. Но номер очень хороший и очень понятный тому, кто хочет понять. Спасибо вам за то, что вы и других номерах — не очень веселых — такие интересные. Даня! Женя! Привет вам от меня, я вас люблю. А вы, товарищи фанаты, пишите. Есть другая сторона плаката. На одной написано «Женя», а на другой пишите «Даня», угу. Целая неделя впереди.

В ответ на это зал громко рассмеялся. Нет сомнений, что в следующий раз Милохин получит свою порцию поддержки на плакатах.

«Номер не о плакатах, а об актуальной проблеме хейтерства»

Другой судья «Ледникового периода», олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков не согласился с претензиями Тарасовой и призвал сосредоточиться не на плакатах, а на смысле выступления. Траньков даже был немного раздражен тем, что Ягудин задал ему вопрос про поддержку, которую исполнили Медведева и Милохин.

«Для меня эта поддержка не была сюрпризом, потому что она уже встречалась в одном из предыдущих номеров. Но сегодня она была безумно вращательной, если вы хотите от меня это услышать. А вообще можно о другом — я уже давно пытаюсь высказаться об этом.

Сначала мы говорим про плакаты, которые надо было как-то по-другому подписать, потом мы говорим про вращательную поддержку, но номер ведь не об этом. Я хочу сказать, что этот номер очень актуален — и для Жени, и для Дани, и для тех, кто так или иначе соприкасался с судьбами этих ребят. И я в том числе — вместе с Женей мы освещаем фигурное катание (Траньков и Медведева комментируют соревнования на Первом канале. — «Газета.Ru»). И номер об этом — о хейте в соцсетях.

Женя большая молодец, что затронула эту тему. И те люди, которые здесь сидят и болеют за Женю, а также все, кто посмотрит прокат в записи, должны прежде всего не написать «Даня» с другой стороны плаката, а не писать гадости в интернете. Всем нужно в первую очередь начать с себя. Поэтому я говорю Жене большое спасибо за то, что она это сделала. Это очень смело и круто.

Какие бы крутые поддержки мы ни делали на льду, о нас говорят именно поступки в жизни», — подытожил Траньков.

«Это был жесткий и откровенный номер»

Другая судья «Ледникового периода», олимпийская чемпионка Татьяна Навка подчеркнула, что Медведева и Милохин исполняют очень рискованные элементы, а также восхитилась поведением тиктокера на программе «ДокТок» на Первом канале.

«Видно, как Даня продвинулся в фигурном катании, а ведь еще месяц впереди. Даня, ты правда очень круто спрогрессировал. Появилось безумно уверенное скольжение и сложные перестроения.

Ты на одной ноге провозишь Женьку под собой, и она там изворачивается в прогибах и мостиках. Вы исполняете это достаточно уверенно, хотя такие элементы опасны, потому что можно перевернуться головой в обратную сторону.

Поддержки сложные, шаги сложные, эмоции классные, номер прекрасный. Мы с другими судьями еще обсуждали, что многие из нас посмотрели передачу про тебя, Даня (в эфире Первого канала тиктокер впервые за 16 лет пообщался с родителями, которые отдали его в детский дом. — «Газета.Ru»).

Помимо того, что ты безумно талантливый и одаренный, ты еще и очень хороший человек — добрый, порядочный. Ты излучаешь свет вокруг себя и даришь его своим друзьям, родным, фанатам. Мне кажется, твоя жизнь будет очень яркой, потому что сам ты светлый и добрый человек», — сказала Навка.

Актер Сергей Маковецкий также восхитился Милохиным и даже назвал его открытием для себя:

«Я обожаю эту пару. Всегда был фанатом Жени и остаюсь им. Постоянно болел за вас, Женечка, еще когда вы выступали.

Даня, а вы для меня открытие. Я вас открыл для себя как очень молодого, но очень мудрого человека.

Что меня поражает в ваших номерах — неважно, представляете вы Ромео или Джульетту или катаете такой жесткий и откровенный номер, как сейчас, — вы всегда делаете это настолько чисто, настолько искренне, что думаешь: «Боже, как же это здорово — быть такими молодыми, смелыми и откровенными». Я ваш фанат».

Руководитель балета «Тодес» Алла Духова, также сидевшая в жюри, отметила, насколько Медведева и Милохин хорошо смотрятся вместе, и похвалила хореографические способности тиктокера.

«Абсолютно гармоничная пара. Вы так друг другу подходите... Это удивительно!

Даня, ну как можно так кататься, показывать шаги, еще и умудряться корпусом работать? Там и контракция, и релиз — чего только нет! Даня дышит этим корпусом, а не просто держится на льду. Тело прямо дышит. Поразительно. И номер, конечно, прекрасный.

Также хочу отметить, что постановочная работа изумительна. Поражаюсь, как можно за неделю выдать такой объем программ», — сказала Духова.

«Женя принесла эту идею и сказала, что это важно. Я через секунду согласился»

После проката Медведева и Милохин ответили на вопросы ведущей проекта — олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая призналась, что ей тоже очень близка тема хейтерства в сети.

— Спасибо большое, что затронули эту тему, она действительно очень сложная и актуальная. Как вы справляетесь с хейтом? И у вас, и у меня его навалом.

Милохин: На самом деле я не переживаю насчет хейта. У меня все просто, как в конце нашего номера — Delete (удалить) и все. Либо я читаю сообщение, где меня называют «девочкой», но я же понимаю, что это не имеет отношения к правде, поэтому просто пролистываю и не обращаю внимания.

Медведева: В моей жизни в последнее время хейта стало намного меньше. А что касается того, что все-таки вылезает:

я абсолютно поменяла свое мировоззрение и даже когда вижу какие-то комментарии, у меня такое ощущение, что это пишут не мне. Даже если там мое имя, мой мозг не воспринимает, что это в мой адрес.

А если меня все-таки задевают слова, то я блокирую пользователя, как в конце нашего номера сделал Даня, либо просто пролистываю, потому что никуда от этого не денешься.

— Кто придумал, что надо осветить эту тему на «Ледниковом периоде»?

(Микрофон неожиданно взял Илья Авербух, чтобы ответить на этот вопрос).

Авербух:

Женя принесла эту идею и сказала, что это важно. Я через секунду согласился. А дальше мы уже придумали, как эту идею реализовать. Эта тема мне действительно близка, и спасибо Жене, что придумала ее.

— Женя, как тебе пришла эта идея?

Медведева: Текст этой песни Take Me To Churh довольно тяжелый, он раскрывает внутреннюю обиду, тяжесть на душе, которую несет человек. И меня вдохновил этот текст. Хотя там поется не конкретно про проблему хейтерства, но я решила, что будет актуально взять самую популярную проблему сейчас и исполнить номер об анонимных пользователях в соцсетях, которые могут замаскироваться и творить гадости, и ничего им за это не будет.

Милохин: Вывод — не творите гадости, чуваки.

Загитова: Согласна! Также хотела бы спросить про выброс сальхов, который был у вас в номере.

Медведева:

Изначально мы хотели делать двойной выброс, но — мне очень стыдно за это — я испугалась, и пока мы остановились на одинарном. Хочу напомнить, что я одиночница, друзья (смеется). Выброс — это вообще не свойственный мне элемент.

— Мы уже знаем, что вы можете делать параллельные прыжки, так что у вас все впереди. И ждем выбросов!

Судя по всему, двойной выброс у пары Медведевой и Милохина уже не за горами. На «Ледниковом периоде» становится все жарче.