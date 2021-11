Тарасова возмутилась поведением фанатов Медведевой, которые не поддержали Милохина

Евгения Медведева и Даня Милохин в восьмом выпуске шоу «Ледниковый период» исполнили психологически тяжелый номер о нападках анонимных хейтеров под песню Take Me To Church. После проката Татьяна Тарасова возмутилась, что никто из фанатов Медведевой не поддержал Милохина на своих плакатах; Максим Траньков поспорил с ее словами и заявил, что не стоит акцентировать внимание на этом после такого номера; Татьяна Навка восхитилась поведением Милохина в передаче, где он впервые за 16 лет поговорил с родителями, отдавшими его в детский дом; а Алина Загитова выведала у Медведевой, за что ей было «очень стыдно» в этом прокате.