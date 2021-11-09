Интервью Медведевой и Милохина об отношениях вне льда, поддержке штаба Тутберидзе и НХЛ

«Нам говорили: «Почему делаете все вполтапка»?»
— Кому принадлежала идея поставить вам номер в образах Ромео и Джульетты?
Медведева: Идея была Елены Станиславовны Масленниковой (тренер по фигурному катанию, хореограф-постановщик «Ледникового периода». — «Газета.Ru»).
В самом начале проекта она сказала: «Вы — Ромео и Джульетта. Когда поставим этот номер, не знаю. Но когда-нибудь мы это сделаем». И это случилось.
Милохин: Нам говорили: «Ребят, покажите нам эту энергию. Почему вы не делаете все на максимум, а только вполтапка?»
Медведева: Что-о-о? (смеется)
Милохин: Мы отвечали: «На выступлении все будет». И это получилось. Мы довольны. Теперь я есть хочу.
Медведева: Пустите ребенка поесть.
— Даня, вы сходили на спектакль «Анна Каренина», где Женя выступает в роли Китти. Какие впечатления?
Милохин: Ребята, я советую сходить всем — неважно, какого вы возраста, читаете книги или нет, знаете, кто такая Анна Каренина или нет (Медведева смеется. — «Газета.Ru»). Это волшебно!
Медведева: О-о-о (умиленно).
Милохин. Особенно это волшебно, когда ты знаешь всех людей, которые играют эту пьесу… или что это?
Медведева: Спектакль.
Милохин: Да, спектакль. Я бы сходил еще несколько раз. Либо даже выкатился бы в каком-нибудь из моментов вместо Александра Энберта (который катается в шоу «Анна Каренина» в паре с Медведевой. — «Газета.Ru») в той же одежде. Прикинь, да?
Медведева: Не удивляйтесь, если что (смеется).
«Семененко прямо боролся, грыз зубами, — и у нас есть медаль на этапе Гран-при»
— Евгения, вы комментировали на Первом канале этапы Гран-при в США и Канаде, Италию пропустили. Планируете ли работать на следующих этапах?
— Да, планирую. Правда, на этой неделе есть спектакли — по два в день, и надо еще параллельно репетировать номер для «Ледникового периода». Но на Гран-при в Сочи я планирую поехать и комментировать оттуда.
— Будут ли у вас показательные выступления там?
— Да вроде не планируется.
— В последний раз вы комментировали этап Гран-при в Канаде. Кто вам там запомнился?
— Я комментировала мальчиков. Нэйтан Чен реабилитировался после своего третьего места в США. Этап получился довольно сильным, и наши российские одиночники уверенно откатались. Евгений Семененко прямо боролся, зубами грыз, ы-ы-ы (мило изображает укус. — «Газета.Ru»). А вообще я просто слежу за соревнованиями и немного посвящаю зрителей в фигурное катание. Теперь моя миссия такая.
— Были ли вы удивлены, что Семененко занял третье место?
— А почему? Нет. Он в обеих программах хорошо откатался.
— Теоретически мог и на второе место подняться.
Милохин: Но не смог!
Медведева: Теоретически, конечно, можно выступать все лучше, лучше и лучше. Тем не менее у нас есть медаль на этапе Гран-при, и это здорово.
Милохин: Если бы смог занять второе место, то смог бы. А раз не смог, то не смог.
Медведева: Все правильно говоришь (смеется).
«Не было планов, что Женя будет ставить нам номер. Она просто его поставила»
— Евгения, в прошлый раз вы сами ставили себе номер для «Ледникового периода». Есть ли такие планы в дальнейшем?
Медведева: Пока что мы даже не знаем, какая у нас музыка будет.
Милохин: Да и по тому номеру на самом деле не было планов, что Женя будет его ставить.
— А как так получилось?
Милохин: Она просто его поставила (оба смеются). Нам скидывают музыку, и она такая: «Я ставлю хореографию!»
Медведева: Да не было такого!
Милохин: Ну ладно.
Медведева: Илья Авербух стоял, пытался придумать какую-то хореографию. И я сказала: «Ну здесь мы можем сделать раз-два-три-четыре-пять-шесть» (изображает танцевальные движения руками. — «Газета.Ru»). Илья сказал: «Да! Молодец». Так и получилось.
«Если Даня пойдет в НХЛ, мне придется комментировать хоккей»
— Вы дебютировали в роли ведущей на «Матч ТВ». Как вам этот опыт?
Медведева: Мне комфортно. У меня есть суфлер.
Милохин: И словарный запас!
Медведева: Да, словарный запас, который показывается на суфлере. Это очень удобно. Самое главное — привыкнуть переключаться с камеры на камеру в правильное время. Надеюсь, что еще будут интеграции с «Матч ТВ». Я хочу, мне нравится.
— В эфире «Матч ТВ» вы поддержали вратаря «Спартака» Александра Максименко, который тогда пропустил семь мячей от «Зенита». Будете ли дальше освещать другие виды спорта, например, футбол?
Милохин (удивленно): Ты хоккей комментировала?
Медведева: Нет, я не комментировала, а новости освещала.
— Планируете ли больше погружаться в футбол, чтобы затем освещать его?
Медведева: Это очень сложно. Игровые виды спорта для меня — какие-то дебри.
Милохин: Потом будешь хоккей комментировать со мной.
Медведева: Придется, да. Если Даня наметит пойти в НХЛ, мне придется комментировать еще и хоккей. Честно говорю, игровые виды спорта для меня — сложная тема. Если нужно будет разобраться, разберусь. Но пока что не слежу, сохраняю нейтралитет. На вопрос «За кого болеешь» пока не смогу ответить.
— Даня, вы играете в футбол за блогерскую команду «На спорте». Готовы ли помочь Жене и рассказать про футбол?
Милохин: Мячик, ноги, ворота... На самом деле я мало что знаю.
Будет интересно, если Женя прокомментирует какую-нибудь из моих игр на Youtube за «На спорте». Это вполне возможно.
— Даня, в интернете были видео, где вы тренировались с клюшкой. Зачем?
Медведева: Да ему неймется просто! Нужно куда-то энергию девать.
Милохин: Хоккей просто более энергичный, чем фигурное катание.
— Значит, надо больше прогонов делать, чтобы Даня быстрее уставал.
Медведева: Тоже так считаю. Только я устаю, а он нет.
«Довольно часто обнимаемся — даже без причины»
— Евгения, кому принадлежала идея сделать поддержку «рыбка», когда Даня поднял вас на вытянутых руках в прошлом выпуске «Ледникового периода»?
Медведева: Это как-то рандомно получилось.
Милохин: Я сказал: «Давай попробуем». Вроде бы мы делали эту поддержку на тренировках.
Медведева: Он просто подошел ко мне и вот так поднял! Все офигели и сказали: «Давай делай».
Милохин: Мы сутки не могли поставить технику. Мне же не просто нужно вытягивать ее, надо самой Жене подпрыгнуть. Но за день мы нашли технику — и (щелкнул пальцами).
— В интернете очень много видео, где вы обнимаетесь. Как часто вы обнимаетесь за кадром?
Милохин: Довольно часто. Бывает так, что на это нет причины даже. Просто такие: «Гоу, чувиха», «Да, чувак».
— Кто проявляет инициативу в этом?
Милохин: По-разному.
Медведева: Что за вопросы вообще? (смеется)
— Нужно же людям милые видосики делать.
Милохин: Мы взглядом договариваемся, смотрим на друга: «Да».
«Буду рада, если мои тренеры придут на «Ледниковый период», но не думаю, что такое возможно»
— Даня, ты поздравил Евгению с миллионом подписчиков в TikTok и Instagram?
Медведева: Поздравил.
Милохин: На льду поздравил во время «Анны Карениной».
(В этот момент в кадр неожиданно ворвался хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский — в хоккейном шлеме и с перчаткой казанского клуба «Ак Барс» на правой руке. Он начал в шутку угрожать Милохину со словами «Еще раз будет косяк...» и замахнулся перчаткой).
Милохин: В хоккей играют настоящие мужчины.
(Ставиский ответил «Трус не играет в хоккей» и ушел из кадра).
— Евгения, тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в недавнем интервью пожелал вам с Даней победы в этом проекте. Насколько вам важна поддержка тренерского штаба даже в шоу? Есть ли идея привлечь тренерский штаб для постановки какой-нибудь программы?
Медведева: «Ледниковый период» — это телевизионный проект, в котором есть постоянные тренеры и постановщики. Это Илья Авербух, Максим Ставиский, Елена Станиславовна Масленникова и Албена Денкова. Из года в год работают одни и те же специалисты. Не думаю, что стоит сбивать такую систему. Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно.