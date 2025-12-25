На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cотрудник «Норникеля» получил звание Героя Труда России

В Кремле отметили звездой Героя Труда России гидрометаллурга Хохлачева
Telegram-канал Норникель

Президент России Владимир Путин вручил награду «Герой Труда Российской Федерации» аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода Александру Хохлачеву. Об этом сообщила пресс-служба «Норникеля».

Торжественная церемония прошла в Кремле. Вручая награды, глава российского государства отметил, что они являются свидетельством безупречного профессионального мастерства, подлинного патриотизма, искренней любви к Родине и признанием государством и обществом ярких и значимых для России и народа достижений.

«Хотел бы поблагодарить вас за честный, напряженный труд, за реальный вклад в развитие и укрепление Отечества, за благородную верность Отчизне», — подчеркнул президент России.

После церемонии награждения Хохлачев поделился своим отношением к работе и жизненными приоритетами.

«Заходя в цех, я забываю обо всем и целый день плодотворно и целенаправленно работаю. У меня есть еще немало идей, которые хочу внедрить в процессы. Пока я двигаюсь и что-то изобретаю — я живу», — рассказал Хохлачев.

Герой Труда России — высшее государственное звание, которое присуждается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. На данный момент его удостоены около 120 человек.

